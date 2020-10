"Okupas" saldrá por Netflix con música de "El Mató a un Policía Motorizado"

Okupas.jpg Okupas vuelve a la televisión de la mano de Netflix y a 20 años de su estreno. @ValkoCine - Twitter

Eso significa que muy pronto volveremos a ver en la televisión la excelente serie, que contó con un elenco protagonizado por Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, una excelente elección de sus productores, Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega.

"Okupas tiene un tema de derechos con las canciones de su banda sonora", comenzó explicando Barrionuevo en entrevista para con 221 Radio, y luego agregó: " Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso; se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías. Ahora eso genera una traba y Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras".

En este mismo diálogo es que el músico buscó tranquilizar a los fanáticos de la serie, asegurando que la nueva adaptación musical será igual de buena que la original. “ A los fans de Okupas no les va a doler", expresó Barrionuevo relajando a los espectadores y luego continuó explicando emocionado: " Yo me puse contento porque lo podía contar, segundo porque me dejaron tiempo: al cumplirse los 20 años la idea era estrenar ya pero por suerte Bruno nos dejó un margen de tiempo y va a salir en los próximos meses".

Por último, cerró diciendo: " Soy fan y que esté una canción nuestra ahí para mí es lo máximo. Para mí Okupas es la mejor serie argentina. No tiene fallas. Creó un género, que luego siguió con 'Tumberos', 'El Marginal' y otras pero no fueron lo mismo. Era previo al 2001, pero si bien era el contexto la serie cuenta otra cosa. Yo no le pregunté pero seguramente Bruno vivió muchas de esas cosas".

A pesar de que aún no haya nada confirmado por la plataforma, las declaraciones de estas dos personas tan importantes para la realización de Okupas casi que aseguran su relanzamiento, algo que será bien recibido con todo el énfasis nacional que Netflix está tomando en el país.