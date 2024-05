Minecraft llega a Netflix con una serie animada

Minecraft se considera un “juego sandbox”, lo que significa que los jugadores pueden desarrollar su creatividad, construir ciudades e interactuar entre sí. La serie animada de Netflix marca la última expansión de la franquicia y se suma a eventos en vivo, productos de consumo y mucho más.

Se espera que un largometraje de Minecraft de Warners y Legendary debute en abril de 2025 con Jack Black, Jason Momoa y Danielle Brooks entre el elenco. Chris Bowman y Hubbel Palmer escribieron el guión, que fue dirigido por Jared Hess. No está claro si alguno de los miembros del equipo creativo de la película participará en la serie animada de Netflix.

Minecraft se convierte en el último videojuego popular adaptado para televisión y se suma a un plantel que incluye Fallout y Tomb Raider (Amazon), Halo (Paramount+), The Last of Us (HBO), Resident Evil y The Witcher (Netflix), entre otros.

En la era actual de contracción en el panorama televisivo, tanto las cadenas como las plataformas de streaming se han centrado en propiedad intelectual conocida para superar el desorden y atraer a los espectadores.