Por qué Graciela Alfano apuntó contra Cinthia Fernández: "Podrías pedir disculpas por haber mentido..."

La actriz redobló la apuesta en plena disputa televisiva y lanzó una frase directa que volvió a encender la polémica.

El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse con un nuevo cruce que mezcla viejas rencillas, declaraciones al aire y reproches personales. Esta vez, el foco estuvo puesto en Graciela Alfano , quien decidió responder con dureza a Cinthia Fernández.

El intercambio no pasó desapercibido. En programas de actualidad y redes sociales, la actriz dejó en claro su malestar y lanzó en comentarios de un posteo de Instagram de Ciudad Magazine una frase que rápidamente se viralizó: “Podrías pedir disculpas por haber mentido al decir que te había encerrado en un camarín del Bailando y te pegué” . El comentario fue interpretado como un mensaje directo, sin rodeos y con destinataria clara.

Para cerrar su fuerte declaración, Alfano apuntó con crudeza: “ Mentiste y nunca pediste disculpas ni corregiste tus declaraciones . Se deja atrás el pasado cuando se cierran las mentiras y los insultos”.

El enfrentamiento entre Alfano y Fernández se da en medio del cruce que la segunda tuvo con Moria Casán en el programa que la diva conduce y ella es panelista.

En la televisión argentina, donde las diferencias suelen amplificarse, cada declaración suma tensión. Y cuando se trata de figuras con trayectoria y carácter fuerte, el clima se vuelve todavía más espeso. Alfano, conocida por su estilo frontal, no esquivó la controversia y dejó planteada su postura.

El conflicto entre Graciela Alfano y Cinthia Fernández

Según trascendió en programas de espectáculos, Alfano consideró que Fernández había difundido información incorrecta sobre su persona. De allí surgió la acusación de “haber mentido”, acompañada por la sugerencia de que correspondía un pedido de disculpas público.

cinthia fernandez.jpg

El tono elegido no fue casual. Alfano habló con firmeza y apuntó contra lo que definió como versiones inexactas que afectan su imagen. En un medio donde la reputación se construye, y se erosiona, frente a cámara, ese tipo de señalamientos no son menores.

Cinthia Fernández, por su parte, suele adoptar un perfil confrontativo y no es ajena a las polémicas televisivas. En otras oportunidades ha respondido con la misma intensidad a críticas o cuestionamientos. El trasfondo del conflicto remite a viejas tensiones entre Alfano y Moria Casán, dos figuras que protagonizaron enfrentamientos emblemáticos en la televisión argentina durante décadas.

En este caso, lo que está en juego no es solo una diferencia de opiniones sino la acusación concreta de difundir información falsa. En tiempos donde las redes sociales multiplican cada frase en cuestión de minutos, las declaraciones tienen un impacto mayor que años atrás.