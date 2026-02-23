Rush vuelve a la Argentina para celebrar sus 50 años: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Tras más de una década sin tocar juntos, la banda canadiense que redefinió el rock anuncia su regreso a Buenos Aires.

Geddy Lee y Alex Lifeson vuelven con Rush a la Argentina.

Diez años sin tocar en vivo. Un anuncio que tomó por sorpresa al mundo del rock: el “Fifty Something Tour”, gira con la que inician las celebraciones de sus 50 años de música. Una respuesta contundente de los fans en cada parada del tramo norteamericano, que ya incluye más de 60 fechas y sold outs masivos. Y al fin, la noticia tan esperada: Rush vuelve a Argentina. El 15 de enero de 2027 el Movistar Arena será escenario del reencuentro, con producción de DF Entertainment.

Rush llevó al rock hacia territorios inexplorados y alturas difíciles de igualar, impulsado por la química irrepetible entre Geddy Lee (bajo, teclados y voz), Alex Lifeson (guitarra y coros) y el fallecido Neil Peart (batería y letras). Con más de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo, siete nominaciones a los premios Grammy y miles de millones de reproducciones, el trío construyó una influencia que atraviesa generaciones.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Rush en Argentina Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de MovistarArena.com.ar. La preventa Santander American Express comenzará el miércoles 25 de febrero a las 10:00 a.m. y tendrá la opción de adquirir tickets en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el viernes 27 de febrero a las 10:00 a.m.

RUSH-ANUNCIO-FEED A lo largo de veinte álbumes de estudio —con títulos fundamentales que marcaron cinco décadas como Fly By Night [1975], 2112 [1976], Signals [1982], Test For Echo [1996], Snakes & Arrows [2007], y Clockwork Angels [2012]— redefinieron lo que podía ser una banda de rock: virtuosismo instrumental, ambición conceptual, potencia melódica y letras profundas en una obra que sigue expandiendo su legado décadas después. En homenaje a Peart y al legado que la banda forjó en conjunto, Lee y Lifeson celebran a Rush en esta gira 2026, acompañados por la virtuosa baterista alemana Anika Nilles, quien se suma a esta nueva etapa aportando su propia impronta musical.

Es una oportunidad para que nuevas generaciones finalmente vivan esta música en todo su esplendor y, al mismo tiempo, una nueva ocasión para que la fiel comunidad de fans vuelva a reunirse y celebrar.