Ranking: las startups que alcanzaron el estatus de unicornio más rápido

De la inteligencia artificial a las plataformas digitales, un grupo de compañías logró multiplicar su valor en tiempo récord y captar inversiones millonarias antes de consolidar sus modelos de negocio.

La velocidad para alcanzar el estatus de unicornio, sin embargo, no garantiza que el negocio vaya a sostener ese valor.

Convertirse en una empresa de u$s1.000 millones puede llevar una década . Para algunas startups, llevó menos de un año . La explosión de la inteligencia artificial llevó esa velocidad a un nuevo extremo: compañías prácticamente desconocidas lograron atraer cientos o miles de millones de dólares de inversores cuando todavía estaban en sus primeras etapas.

AfterQuery, Pacaso, Thinking Machines Lab y Lovable figuran entre las startups que más rápido alcanzaron el estatus de unicornio, una categoría reservada para las compañías privadas valuadas en al menos u$s1.000 millones. Algunas lo hicieron en cuestión de meses y otras apenas superaron el año desde su creación o lanzamiento.

Para ordenar los casos, este ranking toma como referencia el tiempo transcurrido desde la creación o el lanzamiento público de cada compañía hasta la primera ronda de financiamiento que la valuó en al menos u$s1.000 millones. En algunos casos históricos, las bases de datos utilizan como punto de partida la primera inversión institucional; cuando ocurre, se aclara por separado. Además, se trata de valuaciones privadas: no equivalen al precio de una acción cotizada en bolsa y pueden cambiar significativamente de una ronda a otra.

El caso más reciente es también uno de los más llamativos. AfterQuery, una startup dedicada a desarrollar datos de entrenamiento para inteligencia artificial a partir del trabajo de expertos humanos, habría alcanzado una valuación de u$s3.200 millones apenas cinco meses después de anunciar una ronda Serie A de u$s30 millones que había valuado a la compañía en u$s300 millones.

La valuación de u$s3.200 millones fue reportada en septiembre de 2026 y todavía corresponde a una operación privada, por lo que debe tomarse como una valuación informada y no como un precio de mercado. Sus fundadores, Carlos Georgescu y Spencer Mateega, tienen 22 y 23 años, respectivamente. Según TechCrunch y Y Combinator, el salto convirtió a AfterQuery en la startup que más rápido pasó de lanzamiento a unicornio dentro de la historia del acelerador.

2. Pacaso — cinco meses

Pacaso se convirtió en uno de los casos clásicos de crecimiento acelerado. La compañía fue fundada por Spencer Rascoff, cofundador de Zillow, y Austin Allison, y lanzó su plataforma en octubre de 2020.

Su modelo consiste en permitir la compra compartida de viviendas de vacaciones: varias personas adquieren participaciones de una propiedad y utilizan la plataforma para administrar el inmueble y coordinar su uso. En marzo de 2021 consiguió u$s75 millones en una ronda que la valuó en u$s1.000 millones, apenas unos cinco meses después de su lanzamiento.

El caso convirtió a Pacaso en una de las compañías estadounidenses que más rápido alcanzaron el estatus de unicornio.

3. Thinking Machines Lab — seis meses

La startup creada por Mira Murati, exdirectora de tecnología de OpenAI, protagonizó otro salto extraordinario. Thinking Machines Lab fue creada para desarrollar sistemas de inteligencia artificial más generales y adaptables y rápidamente reunió a investigadores provenientes de algunas de las principales compañías del sector.

En junio de 2025 cerró una ronda de u$s2.000 millones que llevó su valuación a alrededor de u$s12.000 millones, cuando la compañía tenía apenas seis meses. El tamaño de la operación fue especialmente llamativo porque se trataba todavía de una empresa en una etapa muy temprana.

La ronda convirtió a Thinking Machines Lab en uno de los ejemplos más extremos del valor que los inversores llegaron a asignar a las nuevas compañías de inteligencia artificial incluso antes de que desarrollaran un negocio de gran escala.

4. Lovable — ocho meses

La startup sueca Lovable se convirtió en uno de los símbolos del boom de las herramientas de inteligencia artificial capaces de generar software a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. Su tecnología permite crear aplicaciones y sitios web sin necesidad de programar de la manera tradicional.

En julio de 2025 levantó u$s200 millones en una Serie A liderada por Accel, con una valuación de u$s1.800 millones. Habían pasado apenas ocho meses desde su lanzamiento.

El crecimiento no se detuvo después de alcanzar el estatus de unicornio. En agosto de 2026, Lovable volvió a captar capital y elevó su valuación a u$s13.300 millones, una cifra que muestra la velocidad con la que algunas empresas de inteligencia artificial pueden multiplicar su valor privado.

5. Hopin — ocho meses desde su lanzamiento

La pandemia aceleró algunos negocios digitales a una velocidad que difícilmente hubiera sido posible en condiciones normales. Uno de los mejores ejemplos fue Hopin, la plataforma para organizar eventos virtuales creada por el empresario británico Johnny Boufarhat.

La compañía había sido fundada en 2019 y lanzó su plataforma en 2020. En noviembre de ese año consiguió una ronda de u$s125 millones que la llevó a una valuación de u$s2.125 millones. En ese momento tenía apenas ocho meses desde su lanzamiento.

El crecimiento continuó durante la pandemia. En marzo de 2021 consiguió otros u$s400 millones y elevó su valuación a u$s5.650 millones. Meses después llegó a un máximo de aproximadamente u$s7.750 millones.

Pero el caso de Hopin también muestra el riesgo de confundir una valuación privada con el valor que una empresa puede sostener en el tiempo. Con el regreso de los eventos presenciales, el negocio perdió buena parte del impulso que había recibido durante la pandemia.

En 2023, RingCentral adquirió por u$s15 millones iniciales los activos relacionados con el negocio de eventos de Hopin, con hasta u$s35 millones adicionales sujetos a determinadas condiciones. Posteriormente, otros activos de la compañía fueron vendidos por separado.

Hopin nunca cotizó en bolsa, por lo que técnicamente no perdió una “capitalización de mercado”. Lo que se desplomó fue su valuación privada, que había llegado a miles de millones de dólares durante el boom de los eventos virtuales.

6. Emergent — alrededor de un año

Emergent representa la nueva generación de startups de inteligencia artificial que buscan automatizar la creación de software. La compañía, fundada por los hermanos indios Mukund y Madhav Jha, permite generar, probar y desplegar aplicaciones a partir de instrucciones escritas.

En julio de 2026 consiguió u$s130 millones en una Serie C que la valuó en u$s1.500 millones. La propia empresa informó que había pasado aproximadamente un año desde su lanzamiento público hasta convertirse en unicornio.

Para entonces ya había recaudado u$s230 millones y sus fundadores aseguraban que los usuarios habían creado más de 12 millones de aplicaciones en la plataforma.

7. Uptake — alrededor de un año

Uptake es uno de los casos históricos que muestran que la fiebre por las valuaciones de miles de millones no comenzó con la inteligencia artificial generativa. La compañía estadounidense fue creada para desarrollar herramientas de análisis predictivo para empresas industriales, utilizando datos de máquinas y equipos.

En octubre de 2015 levantó u$s45 millones en una ronda liderada por GreatPoint Ventures y otros inversores. La operación le asignó una valuación cercana a u$s1.000 millones, convirtiéndola en unicornio aproximadamente un año después de su creación.

El caso fue especialmente relevante en aquel momento porque mostró que una startup podía alcanzar una valuación de ese tamaño sin pertenecer necesariamente al mundo de las redes sociales, el comercio electrónico o las aplicaciones para consumidores.

8. Black Forest Labs — alrededor de 14 meses

Black Forest Labs nació en Alemania de la mano de investigadores vinculados al desarrollo de modelos de inteligencia artificial para generación de imágenes. La compañía es responsable de la familia de modelos FLUX y compite en uno de los segmentos de mayor crecimiento de la inteligencia artificial generativa.

En diciembre de 2025 consiguió u$s300 millones en una Serie B que la valuó en u$s3.250 millones. La empresa había sido creada el año anterior, por lo que el salto hasta la categoría de unicornio se produjo en poco más de un año.

El tamaño de la ronda también reflejó el interés de los inversores por las compañías que desarrollan modelos de inteligencia artificial capaces de competir en mercados dominados por grandes empresas tecnológicas.

9. Starcloud — 17 meses desde Demo Day

Starcloud lleva el concepto de infraestructura para inteligencia artificial fuera de la Tierra. La startup estadounidense desarrolla centros de datos orbitales, con la idea de aprovechar el acceso permanente a energía solar y evitar algunas de las restricciones de infraestructura que enfrentan los grandes centros de datos terrestres.

En marzo de 2026 levantó u$s170 millones en una Serie A a una valuación de u$s1.100 millones. Y Combinator señaló que alcanzó el estatus de unicornio apenas 17 meses después de su Demo Day, convirtiéndose en la startup de ese acelerador que más rápido había alcanzado esa categoría hasta ese momento.

Este caso tiene una particularidad metodológica: los 17 meses se cuentan desde el Demo Day de Y Combinator y no desde la fundación de la compañía, por lo que no es una medición directamente comparable con todos los demás casos del ranking.

10. Serval — aproximadamente un año y medio

Serval, fundada en 2024, desarrolla herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas de soporte tecnológico dentro de las empresas. Su plataforma puede resolver tareas habituales de los departamentos de sistemas y también extender esas automatizaciones a áreas como recursos humanos, legales y finanzas.

En diciembre de 2025 levantó u$s75 millones en una Serie B liderada por Sequoia Capital, que llevó su valuación a u$s1.000 millones. La operación se produjo apenas tres meses después de una ronda que había valuado la empresa en u$s232 millones.

El caso muestra hasta qué punto se aceleró el financiamiento de startups de inteligencia artificial: en pocos meses, una compañía puede pasar de una valuación de cientos de millones a superar la barrera de los u$s1.000 millones.

La velocidad para alcanzar el estatus de unicornio, sin embargo, no garantiza que el negocio vaya a sostener ese valor. Las valuaciones de las startups surgen de rondas privadas y reflejan el precio implícito que los inversores aceptan pagar en un momento determinado. Si cambian las condiciones del mercado, las expectativas de crecimiento o los resultados de la empresa, esa valuación puede modificarse drásticamente.

Hopin es el ejemplo más contundente de esta dinámica. La plataforma pasó de convertirse en unicornio en apenas ocho meses a alcanzar una valuación privada cercana a u$s7.750 millones durante el boom de los eventos virtuales. Dos años después, parte de su negocio principal fue adquirida por una fracción mínima de ese valor.

La carrera hacia el unicornio, por lo tanto, mide sobre todo la velocidad con la que una startup consigue convencer al capital privado de que puede convertirse en una compañía de miles de millones. No necesariamente mide cuánto vale realmente el negocio a largo plazo.