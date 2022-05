Mirtha Legrand reveló su edad, anunció que vuelve a la TV y lloró por Juanita Viale

La primera alegría llego cuando Juana resultó elegida como Mejor Conductora por el rol que estuvo ocupando en reemplazo de su abuela desde que se desato la pandemia por el Covid-19.

Más tarde, fue la propia Mirtha la que subió al escenario. Primero, pidió más aplausos para ella ”Qué bienvenida un poquito fría, más de calor”-, después compartió su alegría y emoción por el premio de Juana, y más tarde puso orden en la sala. “Un poquito de silencio allá atrás por favor”, pidió enérgica antes de contar cómo había sido su tiempo fuera de la televisión.

“Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, hasta que un día lo llamé a Facundo Manes y le dije que quería ser la de antes. Y me dijo, ‘trabaje, Mirtha’”, relató. Y para hacer realidad las palabras del neurocirujano, comprometió públicamente a El Trece: -“Ahí lo tienen a Nacho Viale para preguntarle si vuelvo o no vuelvo”-, y luego sometió la decisión a los presentes: “¿Ustedes quieren que vuelva?”, preguntó, obteniendo un sí rotundo como respuesta.

"Anoche no pude dormir, no sabía qué iba a decir. Hace dos años que no aparezco en televisión y me han hecho muy feliz estar entre mis pares", indicó Mirtha Legrand, en otro emotivo momento vivido en la gala.

Y cerró muy emotiva: "Una maravillosa vida he tenido. Siempre trabajé sin parar, nunca bajé los brazos, hasta el día de hoy. Yo Tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos", concluyó ante el aplauso de los presentes