Morrissey apuntó contra la industria de la música tras la muerte de Sinéad O'Connor

Sin embargo, en una nueva publicación de blog titulada "Sabes que no pude durar", Morrissey criticó la respuesta de la industria en general a su muerte, argumentando que fue hipócrita cuando "no tuvieron las agallas para apoyarla cuando estaba viva y ella te estaba buscando” .

El mensaje de Morrisey tras la muerte de Sinead O'Connor

“Ella tenía tanto 'yo' para dar”, comenzó el exlíder de The Smiths. “Su sello la dejó caer después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Ella no había hecho nada malo. Ella tenía una orgullosa vulnerabilidad... y hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no 'encajan' (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando, finalmente, no pueden responder. .