Velan a la actriz Mariana Pizarro luego de su sorpresiva muerte en un viaje a Misiones + Seguir en









La mujer fue hallada sin vida en su asiento al llegar a la terminal de Posadas. El chofer intentó despertarla para que descendiera, pero no obtuvo respuesta.

Encontraron muerta a Mariana Pizarro (55 años) en el asiento de un micro de larga distancia.

La reconocida docente, actriz y militante feminista, Mariana Pizarro, falleció este miércoles en un micro de larga distancia en el que se trasladaba desde Buenos Aires hacia la ciudad de Posadas, Misiones. El chofer del ómnibus intentó despertarla, pero la pasajera no reaccionaba.

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Ante esta situación, se había solicitado la presencia de las autoridades de la comisaría decimoséptima, quienes intervinieron en el lugar y ratificaron que la activista social se encontraba sin vida.

En ese momento, se activó un operativo para investigar las circunstancias de lo sucedido. En el lugar intervinieron el médico policial de turno y el personal de la Dirección de Policía de Científica, quienes se encargarán de realizar las pericias correspondientes con el fin de investigar las circunstancias de lo sucedido y realizar la autopsia correspondiente, cuyos resultados aún no fueron difundidos.

Sus restos serán velados este jueves en la sala Paz Eterna, ubicada sobre avenida Lavalle 5683, Posadas, provincia de Misiones, en consonancia con el día de su cumpleaños 56 que habría sido hoy.

mariana pizarro 3 Quién era Mariana Pizarro La trayectoria de Mariana Pizarro abarcó la actuación, la dramaturgia y la dirección teatral, con una marcada proyección internacional tras su paso por México y los EEUU, donde trabajó para la Coalición del Estado de Washington contra la Violencia Doméstica.

En su rol como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones, Pizarro fue una impulsora clave del desarrollo cultural, dedicándose a fortalecer la producción y la extensión teatral en el territorio misionero. Además, fue una reconocida activista feminista, participó en el movimiento Ni Una Menos y en espacios de reflexión sobre violencia de género, donde denunció públicamente la falta de seguimiento en casos de niñas víctimas de abuso y la necesidad de garantizar sus derechos.

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