Muerte de Gene Hackman: descartan una de las principales teorías y la investigación puede dar un giro

El último informe de la investigación en torno a la muerte de Gene Hackman reveló que hubo pequeñas fugas de gas en su casa, pero no lo suficiente como para ser letales para los habitantes.

Las autoridades declararon que no había indicios inmediatos de que se hubiera cometido un delito. No se proporcionó ninguna causa de muerte, ni una posible hora de la muerte. El jueves (27 de febrero), se había dictaminado que las muertes estaban siendo tratadas como "sospechosas" , según una declaración jurada de la orden de registro.

Descartan una de las principales hipótesis en el caso de la muerte de Gene Hackman

En un comunicado de prensa del martes (4 de marzo), la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe emitió una actualización basada en la “extensa investigación de la New Mexico Gas Company sobre fugas de gas y monóxido de carbono en la casa de Gene Hackman”, realizada en la noche del 26 de febrero.

“No hubo hallazgos significativos. NMGC emitió cinco etiquetas rojas. Una etiqueta roja fue por una fuga minúscula (0,33 por ciento de gas en el aire, no una cantidad letal) en uno de los quemadores de la estufa”, reveló el comunicado. “Las otras cuatro etiquetas rojas fueron por violaciones de la aplicación del código, que no involucraban fugas de gas o monóxido de carbono, que involucraban un calentador de agua y encendedores de leña a gas instalados en tres chimeneas”.

La oficina del sheriff confirmó que "no se cree que los resultados sean un factor en las muertes de Gene Hackman, Betsy Arakawa o su perro", aunque el informe fue enviado a la Oficina del Investigador Médico "para su consideración".

Qué espera la familia de Gene Hackman sobre la investigación

En una entrevista con Us Weekly, Tim Hackman, el sobrino del actor, dio detalles de cómo se siente la familia en torno a toda la investigación policial que se está llevando a cabo desde hace varios días para esclarecer las causas de las muertes. “Estamos esperando los resultados toxicológicos. Eso nos dirá todo. Es difícil teorizar. Hay muchas hipótesis al respecto y no quiero especular. Es fácil especular con teorías negativas”, explicó.

“La familia quiere mantener una actitud positiva por ahora y cuando sepamos la verdad abordaremos el problema”, añadió más adelante. Por este motivo, los fanáticos de Gene están a la espera de que la familia emita algún comunicado que por fin explique qué fue lo que provocó la muerte del actor y de su esposa.