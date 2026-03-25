Netflix confirmó a los protagonistas de su nueva versión de la película "Si yo tuviera 30" + Seguir en









Jennifer Garner volverá como productora ejecutiva del filme que será dirigido por Brett Haley.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner protagonizaron la comedia romantica de 2004.

Netflix confirmó su nueva versión de la película Si yo tuviera 30 (13 Going on 30) y además reveló quiénes serán los protagonistas.

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La actriz original Jennifer Garner, quien interpretó a Jenna Rink, la adolescente torpe que, por arte de magia, es transportada a su vida de treintañera como una exitosa pero desordenada editora de revista, participará como productora ejecutiva de la película, protagonizada por Emily Bader y Logan Lerman.

Embed - Che Netflix on Instagram: "Coquetos y prósperos: va a haber una nueva versión del clásico “Si yo tuviera 30” con Jennifer Garner como productora ejecutiva " View this post on Instagram Qué se sabe sobre la nueva versión de Si yo tuviera 30 La película será dirigida por Brett Haley, quien recientemente dirigió la adaptación de Netflix de People We Met On Vacation de Emily Henry, protagonizada por Bader.

“'Si yo tuviera 30' es una de esas películas raras y perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con actuaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer”, dijo Haley. [Ruffalo interpretó a Matt, el mejor amigo de Jenna, un tanto peculiar, y su alma gemela, mientras que Greer fue Lucy, la eterna rival de Jenna.] “Soy fan desde hace mucho tiempo, así que participar en esta nueva versión conlleva una enorme responsabilidad. Que Jennifer Garner esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber desempeñado un papel tan importante en lo que hizo especial a la original, es especialmente significativo”.

Haley también expresó su entusiasmo por reencontrarse con Bader, y agregó: “Ella y el increíblemente talentoso Logan Lerman forman una pareja mágica. Me siento increíblemente afortunado de que me confíen algo que significa tanto para tanta gente”.

Brett Haley dirigirá la película a partir de un guion de Hannah Marks (Mark, Mary y otras personas; Después de todo), con revisiones de Flora Greeson (El diario de la princesa 3, The High Note). La sinopsis de la película se mantiene en secreto. Si yo tuviera 30 será producida por Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films. Además de Garner, los productores ejecutivos incluyen a Donna Roth y Susan Arnold; Scott Hemming (de Revolution Studios); Alyssa Altman (de RK Films); y Marks.