Muerte de Rob Reiner: el abogado de Nick Reiner se retiro del caso y se posterga su declaración de culpabilidad

Nick Reiner compareció este miércoles ante el tribunal por segunda vez desde el asesinato de sus padres el mes pasado y fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Rob y Michele Reiner .

Sin embargo, aunque se esperaba que el coguionista de Being Charlie presentará una declaración este miércoles, la audiencia dio un giro inesperado desde el principio.

"Siento que no tenemos otra opción que retirarnos" , declaró sorprendentemente el prestigioso y costoso abogado defensor Alan Jackson a la jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Theresa McGonigle . La Defensoría Pública se hará cargo de la defensa de Reiner de inmediato, como se indicó en el tribunal después de que Jackson diera a conocer la noticia.

Reiner se enfrenta a los cargos de asesinato por "circunstancias especiales ". Revelados el 16 de diciembre por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, los cargos podrían encontrar al hombre de 32 años tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional o enfrentando la pena de muerte si es declarado culpable en el juicio

El cineasta de 78 años y su esposa de 68 fallecieron en su casa del oeste de Los Ángeles a causa de múltiples lesiones por objetos punzantes, según consta en los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, sellados posteriormente por orden judicial a petición del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Tras años de lucha contra la adicción, Nick Reiner llevaba varias semanas viviendo en una casa de huéspedes en la propiedad de sus padres en Brentwood.

Sobre los cargos, el fiscal de distrito Nathan Hochman ha declarado que él y su oficina consultarán con la familia antes de tomar una decisión sobre la pena de muerte. Si bien se han llevado a cabo estas conversaciones, los hermanos de Reiner y otros familiares han declarado no estar a favor de la pena de muerte.