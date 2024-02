Murió Buddy Duress, protagonista de Good Time junto a Robert Pattinson

Hizo su debut como actor en la película de 2014 de Josh y Benny Safdie, “Heaven Knows What”.

Buddy Duress (Michael C. Stathis), actor que protagonizó junto a Robert Pattinson el thriller policial de 2017 de los hermanos Safdie "Good Time" , falleció. Tenía 38 años.

Duress nació en Queens, Nueva York, en mayo de 1985. Hizo su debut como actor en la película de 2014 de Josh y Benny Safdie , “Heaven Knows What” , que también está protagonizada por Caleb Landry Jones y Arielle Holmes . En “Good Time”, Duress interpretó a Ray, un traficante de drogas que se convierte en cómplice de Connie Nikas (Pattinson) mientras los dos intentan recuperar una botella de Sprite que contiene ácido.

Junto con “Heaven Knows What” y “Good Time”, Duress trabajó en películas como “Person to Person” (2017), “The Great Darkened Days” (2018), “Beware of Dog” (2020), “PVT Chat ”(2020), “Flinch” (2021) y “Páginas divertidas” (2022). Duress tiene dos proyectos más inéditos: un cortometraje titulado “Skull” y el primer largometraje de Jay Karales, “Mass State Lottery”, que se estrenará este año.