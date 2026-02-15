Murió Cacho Cristofani, histórico productor y empresario teatral + Seguir en









Fue una figura clave del teatro comercial argentino durante más de seis décadas. Produjo y acompañó la carrera de algunas de las máximas estrellas del espectáculo nacional.

Murió Cacho Cristofani, histórico productor y empresario teatral.

Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani, histórico productor, empresario teatral y manager, murió a los 89 años. Con una trayectoria de más de seis décadas, fue una de las figuras más influyentes del teatro comercial y de revista en la Argentina, con una extensa lista de producciones y artistas impulsados a lo largo de su carrera.

Nacido el 3 de febrero de 1936, Cristofani fue un impulsor incansable de proyectos populares y acompañó la carrera profesional de cientos de artistas, consolidándose como un referente ineludible del espectáculo nacional. Su labor trascendió las fronteras argentinas, con producciones que recorrieron distintos países limítrofes, fortaleciendo su prestigio regional.

La trayectoria de Cacho Cristofani A lo largo de su extensa carrera trabajó junto a grandes figuras como Niní Marshall, Nélida Lobato, Susana Brunetti, Alfredo Barbieri, Roberto Goyeneche, Mariano Mores, Horacio Guarany, Gila, Pedro Quartucci, Juan Verdaguer, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Osvaldo Pacheco, Gogó Andreu, Moria Casán, Adolfo Stray y Don Pelele, entre muchos otros.

Como productor, orientó su trabajo hacia propuestas pensadas para convocar a públicos amplios y diversos. En su prolífico recorrido figuran espectáculos teatrales, musicales, circenses, de café concert y de revista. Entre los títulos más recordados se destaca: Doña Flor y sus dos maridos, Strass, Érase otra vez Nélida Lobato, Con Stray, Moria, Gogó y Tristán… La Campana hace tan tan, Volvió la revista, Tabaco y ron, ¿Es virgen mi marido?, Transfrappé, delivery de risas, Las estrellas del Astros, Dos de oro, Al fin Suller, Mi amante vecina, Revivamos el concert, La bella y la bestia (enamorados), Sor-prendida, La ventanita y El musiquero loco, entre muchas otras producciones.

En su rol de empresario teatral, fue además propietario de salas como el Teatro Concert, desde donde consolidó su compromiso con la producción y difusión de espectáculos concebidos para acercar el teatro a todo tipo de público.

Con su partida, el ambiente artístico pierde a uno de sus grandes impulsores, un hombre que dedicó su vida a sostener el brillo de los escenarios y a acompañar a generaciones de artistas. Sus colegas, familiares y amistades lo despiden con afecto y gratitud, reconociendo el legado invaluable que deja en la cultura popular argentina.

Temas Teatro