Murió Clem Burke, el histórico baterista de Blondie

Aunque no fue miembro fundador de Blondie, Burke se unió a la banda en 1975, apenas un año después de su formación, y desempeñó un papel crucial en su ascenso a la fama. Tras la separación de Blondie en 1982, Burke continuó su carrera como uno de los bateristas más solicitados del rock, colaborando con diversas bandas y artistas.

banda blondie.jpg Falleció un integrante de la reconocida banda "Blondie".

El impacto del Burke no se limitó a su trabajo con Blondie. Según reportó el comunicado oficial, el baterista colaboró con una impresionante lista de artistas y agrupaciones, entre las que se incluyen Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett, Bob Geldof, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond y The Go-Go’s.

Su última gira tuvo lugar en marzo de 2024 en el Reino Unido, donde se presentó con su proyecto paralelo Lust For Life, junto a Glen Matlock y Kevin Armstrong.

Además de su actividad musical, el artista había estado trabajando en un proyecto personal que prometía mostrar momentos de su vida y carrera. En una entrevista concedida el año pasado a Psychedelic Baby Mag, anunció que estaba a punto de finalizar sus memorias, las cuales se iban a publicar por Hachette en Estados Unidos y HarperCollins en el Reino Unido. En ese momento, Burke adelantó que Blondie había terminado de grabar un nuevo álbum. Su lanzamiento estaba previsto para principios de 2025.