Más allá de Ítaca: cinco películas que adaptaron "La Odisea" sin que te dieras cuenta

A lo largo de la historia del cine, la estructura homérica ha sido reimaginada en los escenarios más diversos y vanguardistas.

La Odisea de Nolan revitalizó el interés por el poema de Homero.

Con el arrollador éxito de taquilla mundial de la reciente versión de La Odisea dirigida por Christopher Nolan , el poema épico de Homero ha vuelto a situarse en el centro de la conversación cinematográfica global.

La monumental visión del cineasta británico demuestra que la travesía de Odiseo para regresar a su hogar sigue cautivando a audiencias masivas casi tres milenios después de su composición. Sin embargo, no hace falta ver barcos griegos, armaduras ni criaturas de la mitología clásica para presenciar la enorme influencia de este relato.

A lo largo de la historia del cine, la estructura homérica ha sido reimaginada en los escenarios más diversos y vanguardistas: desde la Gran Depresión del sur estadounidense hasta las turbias calles de Nueva York o los profundos fondos del océano.

Existe una influyente teoría narrativa —popularizada por ensayistas como Christopher Booker en Las siete tramas básicas o Joseph Campbell en El héroe de las mil caras— que sostiene que prácticamente todas las historias jamás contadas se reducen a un puñado de estructuras fundamentales.

Estas ideas se han repetido incansablemente desde hace miles de años en los mitos, leyendas y cuentos populares del mundo entero. En el corazón de esta matriz narrativa destaca el arquetipo del "Viaje y regreso del héroe" , el andamio perfecto sobre el que se erige La Odisea.

En el texto clásico, la travesía no es solo un traslado geográfico, sino una prueba existencial en la que el protagonista debe superar tentaciones, encarar monstruos y madurar para restaurar el orden en su hogar. Es esta riqueza simbólica la que permite que cineastas de distintas épocas extraigan la esencia de Homero y la trasladen a la comedia absurda, al thriller urbano o a la animación.

A continuación, analizamos cinco películas que adaptaron el mito de Odiseo de forma libre, brillante e inteligente.

O Brother, Where Art Thou? (¿Dónde estás, hermano?)

En el estado de Misisipi durante la Gran Depresión de los años 30, tres convictos encadenados escapan de una cuadrilla de trabajos forzados. Encabezados por un prófugo obsesionado con su cabello, emprenden la búsqueda de un tesoro de 1.2 millones de dólares enterrado en una zona que está a punto de ser inundada por la construcción de una presa hidroeléctrica.

Los hermanos Coen colocan explícitamente a Homero en los créditos iniciales, aunque hayan admitido con humor en varias entrevistas que nunca leyeron el poema completo. El líder del grupo, Ulysses Everett McGill (George Clooney), es una encarnación directa de Odiseo: presuntuoso, elocuente, obsesionado con su pomada capilar Dapper Dan y guiado por el deseo obsesivo de reencontrarse con su esposa Penny (Penélope), quien está a punto de casarse con otro hombre al creerlo muerto.

Las paralelismos son constantes y magistrales:

Las Sirenas: Tres seductoras mujeres lavan ropa en el río y duermen a los convictos con su canto arrobador (interpretan la canción "Didn't Leave Nobody but the Baby").

El Cíclope Polifemo: Representado por Big Dan Teague ( John Goodman ), un violento y tuerto vendedor de Biblias vinculado al Ku Klux Klan que engatusa y asalta a los protagonistas.

Tiresias: Un anciano ciego que conduce una vagoneta en la vía del tren profetiza que el trío encontrará un tesoro, pero "no el que están buscando".

Ficha técnica: Dirigida por Joel y Ethan Coen (2000). Guion de Ethan y Joel Coen. Fotografía de Roger Deakins. Reparto principal: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter, Charles Durning.

Cold Mountain (Regreso a Cold Mountain)

En los sangrientos meses finales de la Guerra de Secesión estadounidense, Inman, un soldado confederado gravemente herido en combate, decide desertar del ejército. A pie y sin recursos, emprende un viaje épico de cientos de millas para regresar a su hogar en Cold Mountain, Carolina del Norte, donde lo espera Ada, el amor de su vida.

La obra de Charles Frazier adaptada por Anthony Minghella es una transposición histórica directa del mito homérico a la Guerra Civil. Inman (Jude Law) representa a Odiseo tratando de regresar tras el horror de la Guerra de Troya (que en la película se plasma en la dantesca Batalla del Cráter).

Durante su odisea terrestre, Inman se cruza con diversos personajes que encarnan los obstáculos del poema épico:

Los Lotófagos y Circe: La parada en el hogar de Junior y sus mujeres actúa como un espacio de tentación y adormecimiento que busca apartarlo de su misión.

Poseidón / Los Peligros: La implacable Guardia del Hogar (Home Guard), capitaneada por el despiadado Teague, encarna la furia destructiva que persigue al héroe durante su retorno.

Penélope y Eumeo: Mientras tanto, en Cold Mountain, Ada (Nicole Kidman) aguarda fielmente el regreso de su amado mientras defiende su propiedad de pretendientes y oportunistas corruptos, apoyada por la indomable Ruby Thees (Renée Zellweger), quien opera como el leal porquerizo Eumeo cuidando del hogar.

Ficha técnica: Dirigida por Anthony Minghella (2003). Guion de Anthony Minghella (basado en la novela homónima de Charles Frazier). Reparto principal: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman, Donald Sutherland.

The Warriors (Los guerreros)

En una Nueva York nocturna y hostil, miles de miembros de distintas pandillas se reúnen en una multitudinaria asamblea en el Bronx. Cuando el líder pacificador es asesinado, la pandilla de los Warriors es acusada injustamente del crimen. Sin armas y perseguidos por todas las bandas de la ciudad, deben atravesar decenas de kilómetros para llegar a su territorio en Coney Island.

Si bien la novela original se inspiró en la Anábasis de Jenofonte, la película de Walter Hill adoptó de forma inequívoca el arquetipo del "Viaje y regreso" de La Odisea. La jungla de asfalto y el laberíntico sistema de metro neoyorquino reemplazan al mar Egeo, convirtiendo el viaje de vuelta en un desafío por la supervivencia.

El héroe: Swan ( Michael Beck ) asume el rol del comandante prudente y enfocado que intenta mantener con vida a su tripulación.

Las Sirenas: Se materializan en The Lizzies, una pandilla compuesta exclusivamente por mujeres que atrae a los cansados miembros de los Warriors a su apartamento con promesas de descanso y placer para luego intentar acribillarlos.

Los Monstruos: Las extravagantes pandillas enemigas que acechan en las estaciones (como los Baseball Furies o los Turnbull ACs) representan a criaturas implacables como los Cíclopes o las rocas de Escila y Caribdis.

Ficha técnica: Dirigida por Walter Hill (1979). Guion de David Shaber y Walter Hill (basado en la novela de Sol Yurick). Reparto principal: Michael Beck, James Remar, Dorsey Wright, Deborah Van Valkenburgh, David Patrick Kelly.

The SpongeBob SquarePants Movie (La película de Bob Esponja)

Cuando la corona del rey Neptuno es robada en un plan para culpar a Don Cangrejo, Bob Esponja y su inseparable amigo Patricio Rey se ofrecen voluntarios para ir hasta la temida "Ciudad Almeja", recuperar la corona y evitar la ejecución de su jefe a manos del rey.

Bajo su fachada de comedia animada y disparatada, la primera película de la franquicia es una lograda reinterpretación humorística del viaje del héroe clásico. Bob Esponja encarna al navegante que debe abandonar la seguridad de su entorno para demostrar su madurez ante el mundo.

Atenea: La princesa Mindy ejerce de diosa protectora. Para ayudar a los protagonistas en su travesía, les otorga "bigotes" hechos de harina de algas, infundiéndoles la falsa confianza de que ya son "hombres de verdad".

Las Sirenas / Lotófagos: Durante su trayecto en el "Cangremóvil", una amable anciana que ofrece helados gratis tienta a los héroes. Al acercarse, descubren que la mujer es únicamente el señuelo colgado de la lengua de un horripilante monstruo cavernario.

El Cíclope: El clímax de la travesía ocurre en "Ciudad Almeja", un local atendido por "El Cíclope": un buzo humano de tamaño colosal equipado con un escafandra de un solo lente que atrapa a los animales marinos para disecarlos.

Los pretendientes: En ausencia del héroe y con el rey distraído, el malvado Plankton toma el control de Fondo de Bikini mediante cubos de control mental, sembrando el caos de la misma forma que los pretendientes saquearon el palacio de Ítaca.

Ficha técnica: Dirigida por Stephen Hillenburg y Mark Osborne (2004). Guion de Stephen Hillenburg, Derek Drymon, Paul Tibbitt, entre otros. Voces originales: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Alec Baldwin, Scarlett Johansson, Jeffrey Tambor.

After Hours (Después de hora)

Paul Hackett, un aburrido empleado de oficina que trabaja procesando datos informáticos, conoce a una misteriosa chica en una cafetería y acepta visitarla por la noche en el barrio neoyorquino del SoHo. Tras perder su único billete de 20 dólares por la ventanilla del taxi, su escapada se transforma en una espiral insólita de eventos surrealistas que le impiden regresar a su apartamento.

Scorsese convierte al SoHo neoyorquino de los años 80 en una versión kafkiana y mitológica del mar Mediterráneo. Paul (Griffin Dunne) es un hombre ordinario atrapado en una odisea nocturna cuyo único y desesperado propósito es volver a la seguridad de su hogar (su Ítaca personal).

Circe y Calipso: Paul se topa con una serie de figuras femeninas enigmáticas que lo atraen y obstaculizan su partida. Marcy ( Rosanna Arquette ) y Kiki ( Linda Fiorentino ) representan la fascinación y el peligro de ser transformado o retenido contra su voluntad.

La petrificación: Kiki trabaja moldeando esculturas de papel maché y escayola, un guiño directo al peligro de quedar atrapado y convertirse en estatua de piedra, destino que Paul termina sufriendo literalmente hacia el final de la película para poder escapar oculto.

Fuerzas desatadas: Gail (Catherine O'Hara), una conductora de un camión de helados, activa a los vecinos del barrio en una cacería de brujas contra Paul, funcionando como una fuerza implacable (similar a la furia de Poseidón) que moviliza a los elementos en contra del navegante solitario.

Ficha técnica: Dirigida por Martin Scorsese (1985). Guion de Joseph Minion. Reparto principal: Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Verna Bloom, Teri Garr, John Heard, Catherine O'Hara, Linda Fiorentino.

La atemporalidad del viaje

El arrollador éxito comercial y crítico de La Odisea en las salas de cine actuales confirma que las historias germinales de la humanidad no envejecen, sino que simplemente cambian de ropaje según la época.

Ya sea en el polvo sureño de la Gran Depresión, en las profundidades del océano o bajo las luces de neón de una metrópolis desierta, el periplo de Odiseo nos recuerda que el deseo primordial de superar adversidades para regresar al hogar es una constante universal de la condición humana.