Paramount prepara una secuela de la película "Cómo perder a un hombre en 10 días" + Agregar ámbito en









La intención del estudio es que Kate Hudson y su coprotagonista de la película original, Matthew McConaughey, retomen sus papeles.

La cinta original se estrenó en 2003.

Paramount está preparando una secuela de la película Cómo perder a un hombre en 10 días, con la actriz original Kate Hudson como productora.

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Según informa el portal Variety, el desarrollo de la secuela se encuentra en una fase inicial, y aún no se ha seleccionado el reparto ni varios roles creativos clave. La intención de los cineastas y del estudio es que Hudson y su coprotagonista de la película original, Matthew McConaughey, retomen sus papeles. Actualmente, el proyecto busca un guionista, por lo que el reparto dependerá de la decisión final.

Stacey Sher también participará como productora junto a Hudson a través de su compañía Shiny Penny. Entre los numerosos créditos de producción de Sher se incluyen Pulp Fiction, Gattaca, Erin Brockovich, Vanilla Sky y Django Unchained.

La película original de 2003 narraba el romance de tira y afloja entre la columnista de revista Andie Anderson, interpretada por Hudson, y el ejecutivo publicitario Benjamin Barry, interpretado por McConaughey. Andie, mientras investiga para un artículo sobre citas modernas, seduce a Benjamin y luego se transforma en una novia infernal. Benjamin apuesta con su jefe a que puede enamorar a cualquier mujer, y Andie es su objetivo. Con una importante campaña en juego, está decidido a que la relación funcione. Por supuesto, de las circunstancias más absurdas surge el verdadero amor.

Donald Petrie dirigió la película. El reparto secundario incluye a Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele y Shalom Harlow. La película recaudó casi 180 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 50 millones de dólares y se considera un título esencial del género de la comedia romántica.

Hollywood y las secuelas tardías Una secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días parecía inevitable, considerando la ola de nostalgia por el efecto 2000 que inunda Hollywood. Hasta ahora, 2026 nos ha traído El diablo viste a la moda 2, Scary Movie y Toy Story 5, todos grandes éxitos de taquilla que sacaron provecho de material de finales de los 90 y principios de los 2000. Y los regresos al pasado no se detienen. Practical Magic 2 y Focker-In-Law llegarán pronto a los cines, mientras que Shrek 5 y la película de Las Crónicas de Narnia de Greta Gerwig están programadas para 2027.

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