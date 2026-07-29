Netflix estrenó una intensa serie mexicana sobre una víctima que busca venganza a cualquier precio + Agregar ámbito en









La plataforma incorpora una producción juvenil en la que un secreto muy oscuro cambia todo y nada es como parece.

La nueva apuesta latina de Netflix aborda temas como el bullying y la venganza. Gentileza - Netflix

Las nuevas producciones latinoamericanas están renovando el catálogo de Netflix, con historias llenas de misterio, drama y problemas adolescentes. Entre las incorporaciones más recientes, se encuentra una serie mexicana que trata las consecuencias del acoso.

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La ficción se desarrolla a través de una estudiante que intenta dejar atrás un pasado muy doloroso. De todas formas, una serie de eventos inesperados modifica sus planes y da lugar a una historia donde los secretos, las mentiras y el deseo de venganza se vuelven lo primordial.

Netflix acaba de sumar una historia única. Gentileza - Netflix De qué trata Proyecto final "Proyecto final" sigue la historia de Tamara, una adolescente que se cambia de colegio con la intención de empezar una nueva vida lejos de experiencias traumáticas. Lamentablemente, su esperanza dura poco, ya que vuelve a quedar expuesta a situaciones de hostigamiento y agresiones a través de las redes sociales por parte de varios compañeros.

Mientras intenta adaptarse al nuevo entorno, conoce a Xavi, uno de los alumnos más populares del instituto. Lo que ella no sabe es que el joven acepta acercarse a ella como parte de una apuesta. Con el paso de los días, esa relación toma un rumbo inesperado cuando los sentimientos empiezan a volverse fuertes.

La trama cambia después de una fiesta en la que Tamara queda inconsciente tras un episodio que altera la vida de todos los involucrados. Pero, convencidos de que el problema quedó atrás, varios integrantes del grupo acuerdan sostener una misma versión frente a la investigación que inicia la policía. Pero la protagonista sobrevive y decide reaparecer con una nueva identidad para hacer pagar a quienes participaron de las humillaciones que marcaron su vida.

A medida que avanza la historia, un usuario anónimo empieza a difundir información relacionada con el pasado de Tamara y expone datos que nadie esperaba, lo que vuelve todavía más compleja la investigación. Netflix: tráiler de Proyecto final Netflix: elenco de Proyecto final Daniela Martínez Caballero como Tamara

Isabella Tena como Samantha

Tristán Maze como Xavi

Virgilio Delgado como Daniel

Ian Sparrowe como Pato

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