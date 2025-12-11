Estrenos de la semana: un abanico de historias argentinas Por Paraná Sendrós + Seguir en









Se llevarán a cabo las Funciones Únicas del Gaumont, largometrajes que se dan un solo día en una única función y que en esta ocasión, exploran la memoria y la identidad humana.

En la sección Funciones Únicas del Gaumont con preestrenos que quizá nunca se estrenen, también, se anuncian sucesivamente varios documentales.

La vida de tres generaciones de mujeres en un lugar precioso, un dibujo hispano-argentino, un policial cordobés y dos historias ambientadas en los años de plomo, pero muy distintas una de otra, conforman la lista de estrenos nacionales de esta semana. Atención al apartado Funciones Únicas del Gaumont, películas que se dan un solo día, en única función.

Alguien despierta en un lugar extraño, alrededor todo está muerto y el peligro acecha de mil modos. ¿Será una cinta coreana, quizás un videojuego? “Los ojos del abismo” parte de esa base pero la reelabora, la enriquece, le otorga identidad nacional y llega incluso a ofrecer un sentido simbólico muy cercano y tocante. Acá quien despierta es una mujer, está en un barco, sola, desmemoriada, los demás están muertos, el peligro sube a la nave en plena noche, en pleno Mar Austral Argentino. Corre 1982, Guerra de Malvinas. No contamos más. Solo decir que el autor de este film es Daniel de la Vega, maestro de los relatos inquietantes, que en el reciente Buenos Aires Rojo Sangre esta obra ganó premios al guión, la actriz Verónica Intile, el director y la producción enteramente nacional. Ideal para quienes quieren algo de contenido, no solo emociones fuertes.

“Desbarrancada”, de Guadalupe Yepes, sucede a fines de los ’70. Con oficinas en su casa y clientes de la Armada, un contador se ocupa de blanquear bienes usurpados mientras negocia con esos mismos clientes la adopción ilegal de un futuro bebé. Pero su esposa solo quiere un niño de su propio vientre, no quiere uno ajeno y tampoco quiere contenerse, ni en la bebida ni en sus impulsos sexuales ni en el reclamo por una amiga desaparecida, quizá la única amiga que tuvo. Buen planteo, buenos protagonistas, Carla Pandolfi y Luis Machin, linda música de Leo y Luna Sujatovich, linda ambientación, lástima los diálogos poco naturales, las situaciones inverosímiles, a veces también la incoherencia entre una escena y otra. Título de venta internacional, “Woman Unchained”.

De carácter muy distinto son las tres mujeres de “Tres tiempos”: la abuela profesora de danza, atenta a la disciplina, la nieta y discípula que comienza su despertar sexual y sus desobediencias, luego la madre medio perdida, enferma de algunos males que requieren asistencia, pero muy amorosa. Roles cambiados, conflictos que se sugieren solo en los gestos, recuerdos de otros momentos, nada se expresa claramente en las conversaciones, todo se sobreentiende. Película delicada, de preciosa factura y apariencia calma, ambientada en una regia casona a orillas de un límpido lago neuquino, significa el debut como directora de Marlene Grinberg, ex bailarina y asistente de dirección de Jeannine Meerapfel. Ella misma aparece, en un flashback exquisito. Detalle curioso, también aparece, muy fugazmente, Mathieu Carriere, quien fuera actor de Schlondorff, Schroeter, Borowczyk, Marguerite Duras y otros notables y ahora es, según él mismo se define, fotógrafo y aventurero alternando entre Hanover, Saint-Tropez y Quilmes.

Verdadera rareza, el dibujo animado “Norberto” es una coproducción hispano-argentina, mayormente canaria, pensada para adultos con espíritu de niños y, niños que quieran sentirse un poco adultos. Arriesgan perderse casi enseguida, también los mayores, porque la historia es medio larga y confusa, pero los dibujos son atrapantes. En síntesis, hay un país todo gris de gente gris, cuyos recursos naturales se van agotando, y un país todo colorido de gente divertida que mantiene sus recursos. Hacia ese lugar va un espía gris bastante inútil, con resultados previsibles (para su jefe que lo desprecia y para el público que le toma simpatía). Coproductor argentino, Alvaro Urtizberea, autor de lindas fábulas como “Hortensia” y “Radio Oriente” y, entre muchas otras cosas agradables, productor de los dibujos de David Bisbano “Rodencia y el diente de la princesa” y “Dalia y el libro rojo”. Gente linda, fuera de norma.

Entre las pautas del género y la inspiración bíblica, “Ciudades de refugio” es un policial de Rodrigo Fernández Engler, autor conocido por obras como “Soldado argentino solo conocido por Dios”, “Yo, traidor” y “La noche que luché contra Dios”. En este caso se inspira en los lugares de protección para quienes hubieran cometido delitos culposos, según estipulaba el libro de Josué. Igual, siempre puede aparecer algún sujeto vengativo. Eso, y otros asuntos, debe investigar una joven oficial de policía (papel a cargo de Stefania Roitman) en un pueblo donde acaban de matar al comisario. Producción cordobesa filmada en la capital mediterránea, el interior cordobés y la precordillera mendocina, se ha estrenado casi en todo el país antes de llegar a la Capital. Funciones únicas Aparte, en la sección Funciones Únicas del Gaumont con preestrenos que quizá nunca se estrenen, o hagan su camino por salas alternativas, se anuncian sucesivamente los siguientes documentales: “Tunun”, de Luponio y Constantin (hoy jueves, registro de una comunidad indígena de las sierras cordobesas, su vida y sus problemas), “Bizarrofilia”, de Ayelen Turzi, (viernes, repaso al subgénero del cine bizarro argentino, con participación de Darío Lavia, Tetsuo Lumiere y otros cultores), “Marie Langer, deseo y revolución”, de Marcelo Haber (sábado, vida y legado de una de las sicoanalistas más destacadas del continente), “Síntesis. Esto no es música”, de Agustín Argento (domingo, desde la definición de Pappo contra un D.J. hasta la amenaza de una Décima Sinfonía compuesta por Inteligencia Artificial), “76-89-23”, de Federico Benoit (martes 16, homenaje al ácido “76-89-03” de Nardini y Bernard, y puesta al día de su mirada sobre la Argentina contemporánea) y “Dussel. La filosofía es un don para un mundo sin sentido”, de Cecilia Fiel (miércoles 17, evocación del historiador y teólogo mendocino Enrique Dussel, enfrentado a las filosofías eurocéntricas). “Los ojos del abismo” (Argentina, 2025); Dir.: Daniel de la Vega; Int. Verónica Intile, Kevin Schiele, Raymond Lee, Carolina Alfonsin, Christian Mariani.

