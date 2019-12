Murió Marie Fredriksonn, alma de los 80 con el dúo Roxette

Entre las canciones más conocidas del grupo, infaltables en las FM, se destacan “The look”, “It must have been love”, “Dressed for success”, “How do you do”, “Listen to your heart” y “Joyride”. En medio del furor comercial de su disco “Joyride”, Roxette se presentó por primera vez en la Argentina en 1992, en donde ofreció un concierto en el estadio de Vélez Sarsfield, y regresó tres años más tarde al estadio de Ferro Carril Oeste. En uno de los tantos regresos, el dúo volvió al país en 2011, con dos shows en el Luna Park y una presentación en el Orfeo Superdomo de Córdoba.