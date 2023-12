Murió Ramón Ayala, una referencia de la música litoraleña

En busca de explicar el personal y bello sello que portó su cancionero, Ayala dijo tiempo atrás a Télam: "Yo he abrevado mucho en la música clásica, no me quedo en el sonsonete. En el ámbito folclórico hay repeticiones que en lugar de engrandecer el género lo empequeñecen, es cuestión de los virus interiores".

Ayala será velado mañana en Almagro y despedido el sábado en Chacarita

La familia del enorme artista litoraleño Ramón Ayala, fallecido anoche a los 96 años en un sanatorio porteño, informó que los restos del músico serán despedidos mañana en una casa velatoria del barrio de Almagro, mientras que la despedida será el sábado por la mañana en el Cementerio de Chacarita.

El velatorio del poeta, artista plástico y creador del ritmo del gualambao se realizará hoy entre las 12 y las 20 en la calle Quito 3778.

"El sábado invitamos a acompañar el cortejo fúnebre a las 11 en Chacarita acceso a Crematorio", completaron los familiares del autor de gemas como "El jangadero", "El mensú" y "El cosechero".