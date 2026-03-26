Antes de su llegada a la Argentina, Martin Garrix presentó su nuevo single "Catharina" + Seguir en









El DJ y productor holandés llegará a Buenos Aires para realizar su único show en Argentina el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena.

Garrix vuelve a la Argentina con nueva música.

El DJ y productor holandés Martin Garrix, multiplatino y líder global de la música electrónica, lanzó su nuevo sencillo Catharina, que superó los 1.5 millones de reproducciones a tan solo 48 horas de su estreno, confirmando una vez más el enorme impacto del artista en la escena internacional.

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El track, editado a través de STMPD RCRDS y TH3RD BRAIN, muestra una faceta más íntima del productor: se trata de un tema de chill house que Garrix no solo escribió y produjo, sino que además marca la primera vez que canta en solitario en una de sus canciones.

El videoclip oficial fue filmado entre Madeira, Portugal y Ámsterdam, combinando impactantes paisajes con imágenes nostálgicas de la infancia del artista que retratan su crecimiento y el inicio de su amor por la música.

Martin Garrix vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas Este lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, ya que el artista se prepara para embarcarse en su gira Martin Garrix Americas Tour, la más grande y ambiciosa de su trayectoria en el continente. El tour recorrerá múltiples ciudades de América del Norte y del Sur, comenzando el 1° de mayo en Dallas, Texas, con una producción en vivo de alto impacto que ya es marca registrada del DJ.

Embed - Martin Garrix on Instagram: "AMERICAS TOUR I am so stoked and excited to announce my biggest tour with you so far.. 16 cities across North and South America 2026 will be a fun year :)" View this post on Instagram En este marco, Martin Garrix llegará a Buenos Aires para realizar su único show en Argentina el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena, en una noche que promete una experiencia audiovisual de nivel internacional, producida por Fenix Entertainment.

Quedan las últimas entradas disponibles para vivir uno de los shows de música electrónica más esperados del año. Los tickets se encuentran a la venta únicamente a través de http://www.movistararena.com.ar/. Con una puesta de última generación, nueva música y la energía que lo convirtió en uno de los DJs más importantes del mundo, el paso de Martin Garrix por Argentina será uno de los grandes eventos musicales de 2026.

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