Murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de la banda Midnight Oil

El baterista y cofundador de Midnight Oil , Rob Hirst , falleció a los 70 años. El músico y cantante “murió en paz, rodeado de sus seres queridos” , según un comunicado en las redes sociales de la banda de Sydney el pasado martes 20 de enero.

“Después de luchar heroicamente durante casi tres años, Rob ahora está libre de dolor: 'un rayo de luz en el desierto'”, decía la publicación.

El pasado abril, Hirst compartió que vivía con cáncer de páncreas en etapa tres desde 2023. "Me he sometido a prácticamente todos los tratamientos conocidos: todas las exploraciones, ecografías y resonancias magnéticas", dijo entonces. "He tenido prácticamente todo lo necesario".

El mensaje de Midnight Oil agregó que la familia de Hirst está pidiendo a los fanáticos que quieran honrar al fallecido baterista que donen a la fundación australiana de cáncer de páncreas Pankind o a la organización benéfica de la industria musical Support Act .

En una publicación aparte, el grupo escribió: " Estamos destrozados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob . Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones. Con cariño, Jim, Martin y Pete".

Qué dijo Rob Hirst sobre su lucha contra el cáncer

Cuando habló de su enfermedad por primera vez el año pasado, Hirst le contó a The Australian sobre su apoyo a la muerte asistida voluntaria, para la cual era elegible en Nueva Gales del Sur.

"¿Por qué tienes que morir con un dolor terrible y prolongado?", dijo. "Después de haber tenido una vida tan maravillosa, como la mía, ¿por qué el final de la vida tiene que ser tan horrible si existe una alternativa?"

También instó a los fans a buscar atención médica si creían que algo andaba mal: "Creo que la lección para mí, y quizás la razón por la que he aguantado tanto, es que si tienes algún síntoma de ese tipo, si sientes que algo anda mal, simplemente hazte un simple análisis de sangre. Podría cambiarte la vida y prolongarla".

A Hirst se le atribuye el mérito como coautor de las letras y melodías de muchos de los temas más conocidos de Midnight Oil, como "Beds Are Burning", "The Dead Heart", "The Power And The Passion", "Forgotten Years" y "King Of The Mountain".