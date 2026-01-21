Alejandro Astola llega por primera vez a Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Con una destacada trayectoria como compositor e intérprete, Astola invita a un recorrido cercano por sus canciones, historias y emociones, acompañado únicamente por su guitarra.

El compositor e intérprete español llega por primera vez al país.

Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco llega por primera vez a Buenos Aires presentando su espectáculo “Mi guitarra y yo”, una propuesta íntima y personal donde la canción y la palabra se encuentran en su estado más puro. El show será el 20 de marzo en el Torquato Tasso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una destacada trayectoria como compositor e intérprete, Astola invita a un recorrido cercano por sus canciones, historias y emociones, acompañado únicamente por su guitarra. Varias de sus canciones fueron grabadas e interpretadas por reconocidos artistas: “Ojalá” - Camilo, “Intento” - Ulises Bueno y “Q’ Tal” - Damián Córdoba, entre otros.

Un show especial, directo y sincero, que permite descubrir la esencia de su obra desde la cercanía del escenario. Una oportunidad única para vivir una noche de música, poesía y sensibilidad.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Alejandro Astola en el Torquato Tasso Las entradas para Alejandro Astola en el Torquato Tasso están disponibles a través de Passline.

image Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.

A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer. Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas. En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música.

Temas entradas

Música