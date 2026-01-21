Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco llega por primera vez a Buenos Aires presentando su espectáculo “Mi guitarra y yo”, una propuesta íntima y personal donde la canción y la palabra se encuentran en su estado más puro. El show será el 20 de marzo en el Torquato Tasso.
Alejandro Astola llega por primera vez a Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas
Con una destacada trayectoria como compositor e intérprete, Astola invita a un recorrido cercano por sus canciones, historias y emociones, acompañado únicamente por su guitarra.
Varias de sus canciones fueron grabadas e interpretadas por reconocidos artistas: "Ojalá" - Camilo, "Intento" - Ulises Bueno y "Q' Tal" - Damián Córdoba, entre otros.
Un show especial, directo y sincero, que permite descubrir la esencia de su obra desde la cercanía del escenario. Una oportunidad única para vivir una noche de música, poesía y sensibilidad.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Alejandro Astola en el Torquato Tasso
Las entradas para Alejandro Astola en el Torquato Tasso están disponibles a través de Passline.
Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.
A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer.
Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas.
En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música.
