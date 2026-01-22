Arctic Monkeys presentó "Opening Night", parte del nuevo álbum benéfico de la organización War Child + Seguir en









War Child Records ha confirmado que Alex Turner y compañía han unido fuerzas con ellos para nueva música y compartirán una nueva canción el jueves.

Es la primera canción nueva desde 2022.

Arctic Monkeys presentó su primera canción nueva en cuatro años: "Opening Night", será parte del nuevo álbum benéfico de War Child, "Help(2)".

Los rumores de que los oriundos de Sheffield se estaban preparando para lanzar nueva música surgieron a principios de este mes, cuando la organización sin fines de lucro, que trabaja para proteger y educar a los niños afectados por la guerra, compartió una nueva publicación en las redes sociales, sugiriendo que un álbum benéfico estaba en proceso.

La actualización compartió que había "un grupo de artistas que están trabajando en algo importante en apoyo de War Child" y destacó cómo en los 35 años desde que salió el álbum benéfico original "Help", el número de niños afectados por el conflicto "casi se ha duplicado".

Algunos fanáticos estaban convencidos de que Arctic Monkeys estaba involucrado, ya que la publicación fue compartida nuevamente por su productor de toda la vida, James Ford, y el baterista Matt Helders también publicó la actualización en sus Historias de Instagram antes de que la banda lo hiciera.

Embed - Arctic Monkeys – Opening Night (Visualiser) – HELP(2) Arctic Monkeys y más se unen War Child para un nuevo disco benéfico Hoy (jueves 22 de enero), se ha compartido la canción junto con todos los detalles del nuevo álbum colaborativo inspirado en el emblemático disco "HELP" de 1995 para War Child. Producido y dirigido por James Ford (Arctic Monkeys, Gorillaz, Florence + The Machine, Blur, Pet Shop Boys), "HELP(2)" se grabó en estrecha colaboración con Abbey Road Studios, principalmente durante una semana de noviembre de 2025.

Además de Alex Turner y compañía, el álbum también cuenta con Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons de Portishead, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn y Graham Coxon de Blur, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell de Wolf Alice, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines DC y el líder Grian Chatten, Greentea Peng, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg, el ícono de The Smiths, Johnny Marr y Young Fathers. Embed - Arctic Monkeys on Instagram: "‘Opening Night’. Out now. Taken from the upcoming collaborative album ‘HELP(2)’ out 6th March 2026. Arctic Monkeys are proud to support the invaluable work War Child do. All proceeds support @warchilduk." View this post on Instagram El disco llega más de 30 años después del legendario álbum original "Help" de 1995, dirigido por Brian Eno, en el que participaron Oasis , Blur , Radiohead , Orbital , Portishead , Massive Attack , Suede , Sinéad O'Connor , Manic Street Preachers , The Boo Radleys y otros. Ese álbum recaudó más de 1,25 millones de libras y vendió más de 700.000 copias, y le siguieron otros discos benéficos, como "1 Love" (2002), "Hope" (2003), "Help!: A Day in the Life" (2005) y "War Child Presents Heroes" (2009).

Temas Música

Benéfico