El mayor fraude de la música llega al cine con Girl You Know It's True

image.png Elan Ben Ali y Tijan Njie interpretan a Fabrice Morvan y Robert Pilatus en Girl You Know It's True.

Elan Ben Ali y Tijan Njie interpretan a Fabrice Morvan y Robert Pilatus, el dúo de pop R&B oriundos de Múnich que se convirtieron en estrellas mundiales en la década de 1980, logrando tres éxitos No. 1 en los EE. UU. Pero el dúo escondía un sucio secreto: eran una banda falsa, creada por el productor musical Frank Farian.

Pilatus y Morvan nunca cantaron ellos mismos, sino que sincronizaron los labios con las voces de otros dos artistas. En el apogeo de su fama, Milli Vanilli ganó a lo grande en los Premios Grammy, pero la verdad pronto salió a la luz, y el grupo se vino abajo, cayendo del estrellato a convertirse en un chiste. Después de un intento fallido de regreso, la vida de Pilatus se salió de control. En 1998, fue encontrado muerto en una habitación de hotel de Frankfurt por una sobredosis de alcohol y medicamentos recetados.

image.png Matthias Schweighöfer, estrella del éxito de Netflix Army of Thieves, interpreta al productor de Milli Vanilli Frank Farian.

Matthias Schweighöfer, estrella del éxito de Netflix Army of Thieves, interpretará al productor detrás de Milli Vanilli Frank Farian en Girl You Know It's True.

Simon Verhoeven dirige la película basada en su propio guión original. Graham Rogers coprotagoniza como el asistente estadounidense de Milli Vanilli, Todd. Bella Dayne interpreta a Milli, la mano derecha de Farian.

"Girl You Know It's True es cautivadora en tantos niveles", dice Verhoeven, "no solo cuenta el ascenso espectacular de dos desvalidos que llegan al cenit del mundo del espectáculo en un verano, sino que también brinda una visión fascinante detrás de escena de ese mundo ilusorio de la fama y sus maquinaciones a veces trágicas y sin escrúpulos. Personalmente, creo que Rob y Fab no merecían convertirse en los únicos chivos expiatorios de este escándalo”.

Verhoeven está produciendo Girl You Know It's True junto con Farian y Stefan Gärtner.

La película se está rodando en Múnich, Berlín, Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Los Ángeles. El título proviene del gran éxito de Milli Vanilli de 1989, la versión de Farian de una canción original del grupo estadounidense de hip-hop Numarx. El miembro de la banda de Nurmax, Kevin Liles, director ejecutivo de la compañía de música 300 Entertainment, es productor ejecutivo de Girl You Know It's True.

Los productores asociados son Jasmin Davis, hija del difunto John Davis, y Brad Howell, las verdaderas voces detrás de Milli Vanilli. Carmen Pilatus, hermana del difunto Rob Pilatus, el ex asistente del dúo, Todd Headlee, e Ingrid Segieth, también conocida como Milli, también se unen como productores asociados.