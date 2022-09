Brendan Fraser dio detalles de su papel en The Whale: "Lo di todo"

"Si no hay riesgo, entonces ¿por qué molestarse?" le dijo Fraser a Vanity Fair sobre cómo asumió un rol con una intensa profundidad en su primer papel protagónico en una película en casi 10 años.

"Quiero aprender de las personas con las que estoy trabajando en este momento de mi carrera. He tenido tanta variedad, muchos altibajos, así que lo que me interesa es la segunda mitad de mi tiempo haciendo esto, es sentir que estoy contribuyendo al oficio y aprendiendo de él. Esta es una gran oportunidad. Quería desaparecer en él. Mi esperanza era que me volvería irreconocible".

Para mejorar su comprensión de la psique de Charlie, Fraser reveló a la publicación que se asoció con un centros de ayuda para la obesidad para comprender mejor las representaciones de personas con mayor peso corporal. También tuvo que aprovechar un estado mental agotador para empatizar con la lucha de Charlie para aceptar la inmensa pérdida a lo largo de la película.

"Esta puede ser la primera y la última vez que vuelva a hacer esto, así que di todo lo que tenía", dijo sobre asumir un papel con un alcance tan completo como el de Charlie. "Y lo hice. Eso es todo lo que tengo".

Fraser le dijo previamente a Unilad que el proyecto será "algo que no has visto antes". "Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho", dijo. "Sé que va a causar una impresión duradera".

The Whale, también protagonizada por Hong Chau y Samantha Morton, se estrenará mundialmente el 4 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia a través del distribuidor A24.