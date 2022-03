En el Día Internacional de la Mujer, Thelma Fardin lanzó su primera canción como compositora

Fran Cirimele en piano, Lippo en guitarras, Fede Palmolella en bajo, y Nicolás Muñoz en cello, son algunos de los músicos que acompañan las voces de Fardin y Navarro en esta canción.

"Mi fuerza es tuya, a seguir luchando con la vista al frente", "Hermoso tema chicas! Todas juntas, ni tenemos miedo", "Increíble cómo me han hecho llorar con este tema", "Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo!", "Piel de gallina. Yo te escucho hermana, yo te creo", y "No nos callamos más", son algunos de los comentarios de apoyo y aliento que recibió la actriz en su canal de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kK2HsRbbmyU&ab_channel=ThelmaFardin) después de subir el tema.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa2NrdEudXt%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFAOHDgw71Trvz5KWI5JRCTwav68So0MeZA7jwViOJjWhRwHO8QIbfSAjPXzlZC1eD12Ep9f9mt3TF37Xk6pAZAyUD1PEFN0HPaavkgZCuwZCZCLhXFly8LpprHtz1sNmVGlnyAM7YgtanxZBHeKYq0ZAPdSSHJy0QZDZD View this post on Instagram A post shared by Thelma Fardin (@soythelmafardin)

A partir de su denuncia de abuso contra el actor Juan Darthés, ocurrido durante una gira por Latinoamérica junto al elenco de la ficción "Patito feo", cuando aún era menor de edad, la actriz se convirtió en referente de muchas mujeres, además de integrar el Colectivo de Actrices Argentinas.