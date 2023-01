John Williams cambió de opinión y no se retirará después de Indiana Jones 5

“En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, que Harrison Ford , que es bastante más joven que yo, creo que ha anunciado que será su última película . Entonces, pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda”, dijo.

Sin embargo, en una aparición especial junto a Steven Spielberg la semana pasada (12 de enero), Williams reveló que ha cambiado de opinión.

Cuando se le preguntó si realmente se retiraba del cine, Williams respondió: “Bueno, Steven es muchas cosas. Es director, es productor, es jefe de estudio, es escritor, es filántropo, es educador. Una cosa que no es, es un hombre al que le puedas decir 'no'”, lo que implica que estaría dispuesto a trabajar en proyectos futuros con Spielberg.

“Nunca me dijiste eso antes de hoy”, respondió Spielberg. “Siempre dijimos que nos retiraríamos al mismo tiempo. Así que si él no se va, supongo que yo tampoco. Tengo que ponerme a trabajar, para averiguar qué diablos haré a continuación."

Williams continuó diciendo (según publica Variety): “Cumplí 90 años y conocí a una mujer de mi edad en Boston. Ella era una señora muy agradable, exactamente de la misma edad que yo, y le dije, la década más grande en la vida de un hombre es de 80 a 90, si tienes salud, porque si llegas a los 90, hay una compensación enorme. Todo lo ves con una visión tan magnética que reconoces que lo más hermoso del mundo son las mariposas peruanas. No hay nada más hermoso que eso. Y así es la mejor década. Y ella dijo: 'No, la mejor década en la vida de una persona es de 90 a 100'. Así que me quedaré por un tiempo”.

“Pero también, me dije no te puedes retirar de la música. 'Es como respirar. Es mi vida'. Entonces, un día sin música es un error”, agregó.