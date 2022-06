John Williams dejaría de componer música para películas luego de Indiana Jones 5

A sus 90 años recién cumplidos, el compositor podría estar meditando varias cosas: "(El cumplir 90) Me ha dado la capacidad de respirar, la capacidad de vivir y entender que hay más cosas en la vida. Sin ser religioso, que no lo soy especialmente, hay una vida espiritual, una vida artística, un reino que está por encima de las cosas mundanas de las realidades cotidianas. La música puede elevar el pensamiento al nivel de la poesía. Podemos reflexionar sobre lo necesaria que ha sido la música para la humanidad. Siempre me gusta especular que la música es más antigua que el lenguaje. Así que es una parte esencial de nuestra humanidad", explica Williams.

Entre esas decisiones que está meditando podría estar la de dejar el mundo del cine, aunque no así el de la música. Según Williams, una película de Star Wars requiere de al menos seis meses de trabajo, lo que, según señala, "a estas alturas de la vida es un compromiso muy largo para mí". Sin embargo, Williams se está dedicando a componer música de concierto, incluido un concierto para piano que está escribiendo para Emanuel Ax.

En caso de producirse este triste retiro, Williams dejaría a sus espaldas una filmografía envidiable y llena de títulos para el recuerdo, más de 100 películas, entre ellas “Star Wars”, “Jurassic Park”, “Jaws” (“Tiburón”) “Close Encounters of the Third Kind”, “E.T.”, “Indiana Jones”, “Superman”, “Schindler’s List” y “Harry Potter”. Un legado inmenso en cuanto a bandas sonoras se refiere y que le ha reportado hasta cinco Premios Oscar.