Murió el cantante Aaron Carter a los 34 años.

aaron carter Gentileza: The Hollywood Reporter

Carter nació en Tampa en diciembre de 1987 y tuvo sus comienzos en el mundo de la música abriendo para los Backstreet Boys en una gira de 1997. Ese mismo año lanzó su disco debut con buenos resultados.

El gran salto llegaría en septiembre del año 2000 cuando lanzó "Aaaron's Party (Come and Get It)" que llegaría a ser triple platino. Con singles como "I Want Candy" y "That's How I Beat Shaw", el cantante alcanzó la fama abriendo para los shows de la popular boy band y de Britney Spears en la gira de "Oops!... I did it Again".

aaron carter (chica) Gentileza: Deadline

Tuvo algunos coqueteos con el mundo de la actuación, incluyendo apariciones en la popular serie de Disney Lizzie McGuire y la película Supercross de 2005 junto a Channing Tatum. También trabajó en Broadway y junto a sus hermanos realizaron el reality "House of Carters" en 2006. Su hermana Leslie falleció a los 25 años por abuso de drogas, en enero de 2012.

Era normal que Carter apareciera en los medios por su vida personal. En su adolescencia salió con estrellas como Hillary Duff, Lindsay Lohan y Amanda Bynes. En 2021 recibió junto a Melanie Martin a su hijo Prince.

Durante su vida, fue abierto sobre sus problemas con las adicciones. Tuvo que entrar varias veces a rehabilitación incluyendo una vez a principios de 2022 para poder recuperar la custodia de su hijo.