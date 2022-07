Rage Against the Machine volvió a los escenarios tras 11 años

Durante este periodo de dos años del grupo, la lista de frustraciones políticas en los Estados Unidos solo se ha ampliado y la banda integrada por Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk se hizo eco de ello durante su show. En reacción a la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense de anular Roe v. Wade, la banda proyectó una declaración:

“Nacimiento forzado en un país que es el único país rico del mundo sin ninguna licencia parental pagada garantizada a nivel nacional. Nacimiento forzado en un país donde las mujeres negras que dan a luz experimentan una mortalidad materna de dos a tres veces mayor que la de las mujeres blancas. Nacimiento forzado en un país donde la violencia armada es la principal causa de muerte entre niños y adolescentes”. Y para concluir llamaron a: “Abortar la Corte Suprema”.

A lo largo de su presentación de una hora y media, Rage tocó lo mejor de su discografía y obsequió a los fanáticos con una versión de "The Ghost of Tom Joad" de Bruce Springsteen de su álbum de versiones de 2000 "Renegades". Han pasado 23 años desde que Rage lanzó música original. Hasta el show del sábado por la noche, el grupo no había actuado desde 2011.

Según el Milwaukee Journal Sentinel , el espectáculo estuvo libre de diálogos, y el grupo ocasionalmente abandonó el escenario mientras se proyectaban videos detrás de ellos. Las escenas incluyeron un auto de la policía de El Paso en llamas, un agente de la Patrulla Fronteriza posando con un pastor alemán agitado y un niño con los ojos vendados rompiendo una piñata de un agente de ICE.

La banda continuará su gira de reunión hasta abril del próximo año con paradas en 12 países.