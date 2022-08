Sold out: las entradas para el festival Knotfest se agotaron en menos de un día

En esa misma publicación, la organización dijo: "YA ESTAMOS LISTOS para vivir dos noches increíbles a puro metal en la previa del evento más grande del mundo junto a Slipknot y Judas Priest".

https://twitter.com/KFArgentina/status/1562942375617765376 SOLD OUT ¡Entradas agotadas en horas!



YA ESTAMOS LISTOS para vivir dos noches increíbles a puro metal en la previa del evento más grande del mundo junto a Slipknot y Judas Priest



¿DONDE?Movistar Arena (Humboldt 450, CABA)

¿CUÁNDO? 8/12 SLIPKNOT - 13/12 JUDAS PRIEST pic.twitter.com/Yza9K3CftF — Knotfest Argentina (@KFArgentina) August 25, 2022

Festival

Las dos veladas de la versión argentina del festival se realizarán en el Movistar Arena, en Humboldt 450, Villa Crespo, y ofrecerán una grilla dedicada íntegramente al heavy metal y el hard rock.

La noche del 8 de diciembre tendrá como corolario a Slipknot. La banda de metal alternativo formada en 1995 en Iowa, EEUU, cerrará la primera jornada anticipando su nuevo disco, "The End, So far".

En tanto, los legendarios Judas Priest, visitantes recurrentes de la Argentina, tocarán el día 13 de diciembre, celebrando su medio siglo de vida y cerrando el festival.

¿Qué es el Knotfest?

Knotfest es un festival creado en 2012 por Slipknot para expandir los subgéneros del metal y hacer crecer su público, por el que pasaron Deftones, Marilyn Manson, Lamb of God, Bring Me the Horizon, Prong, Deadly Apples, In This Moment, Amen, Butcher Babies y Prayers.

El evento se realizó de manera itinerante en Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Canadá, Japón, México, Colombia y Francia.

Entre los platos fuertes estará el regreso de la mítica banda Pantera, que fue incluida en la grilla del festival en Chile, Colombia y Brasil, aunque sin confirmación el grupo liderado por Phil Anselmo se presente en la Argentina.