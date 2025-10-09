Netflix apuesta por una historia real de identidad, prejuicios y rebeldía en los 90







Con Miles Heizer y Vera Farmiga, la plataforma estrenó un drama donde la amistad y los prejuicios se cruzan en un entorno militar hostil y exigente.

La nueva serie de Netflix explora la vida de los jóvenes en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y los desafíos de aceptar su identidad en los 90.

Desde hace algunos años, Netflix logró consolidarse como un espacio privilegiado para contar historias basadas en hechos reales. Su catálogo combina producciones que sorprenden por su precisión histórica con otras sobre experiencias personales, demostrando que la realidad puede ser tan fascinante como la ficción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con éxitos como "The Crown" o "La sociedad de la nieve", la plataforma de streaming sabe cómo captar la atención de a audiencia sin perder sensibilidad ni detalle. Y, en esta línea, llegó "Reclutas", una serie que se adentra en el universo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos a principios de los años 90.

Protagonizada por Miles Heizer y Vera Farmiga, la apuesta mezcla la crudeza del entrenamiento, la amistad y la búsqueda de identidad en un entorno que todavía no acepta la diversidad sexual. Inspirada en la autobiografía de Greg Cope White, "The Pink Marine", la apuesta promete ser más que un relato de la vida militar: es una historia sobre coraje, resiliencia y la lucha por ser uno mismo. ¡No te la podés perder!

reclutas

¿De qué trata "Reclutas"? La historia sigue a Cameron Cope, un joven estadounidense que se alista en el Cuerpo de Marines a comienzos de la década de 1990. La serie retrata un tiempo en que ser homosexual dentro de las fuerzas armadas aún era ilegal y mal visto, obligando a nuestro protagonista a enfrentar las pruebas físicas, y también un constante conflicto interno sobre su identidad.

Junto a Ray, su nuevo amigo, y a otros reclutas, deberá superar exigencias extremas, exámenes de resistencia y situaciones que ponen a prueba sus amistades, lealtad y determinación. Así, el campo de entrenamiento se convierte en un espacio donde tendrán que confrontar miedos que van mucho más allá de lo militar, como la discriminación, la presión social y la necesidad de aceptarse a sí mismos. reclutas2 Tráiler de "Reclutas" Embed - RECLUTAS Trailer SUBTITULADO / BOOTS Trailer [HD] Vera Farmiga - Netflix Reparto de "Reclutas" Miles Heizer como Cameron Cope.

Max Parker como Robert "Bobby" Sullivan.

Vera Farmiga como Barbara Cope.

Liam Oh como Ray McAffey.

Cedrick Cooper como Marcus McKinnon.

Ana Ayora como Denise Fajardo.

Angus O'Brien como Thaddeus Beau Sterling Hicks.

Dominic Goodman como Isaiah Nash.

Kieron Moore como Nicholas Slovacek.

Nicholas Logan como Cary Wayne Howitt.

Blake Burt como John Bowman.

Rico París como Santos Santos.

Temas Netflix

Streaming