Un clásico llegó a Netflix: la película más exitosa de Jim Carrey para no parar de reír







Fue un éxito sin precedentes, sorprendió a todos en los cines y hoy es un ícono de la comedia y del actor.

Una de las películas más divertidas e icónicas de Jim Carrey ya está en Netflix. Créditos: Sony Pictures

Netflix sigue renovando constantemente su catálogo con producciones nuevas, pero también trae clásicos de la comedia que no te pueden faltar. Uno de estos casos es "La Máscara" la película que catapultó a Jim Carrey al estrellato dentro del cine de comedia-fantasía, gracias a su capacidad para mezclar humor estrafalario, efectos visuales alucinantes y una actuación desbordante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por Chuck Russell, la película no solo consolidó la fama de Jim Carrey, sino que también presentó a un reparto juvenil con gran chispa, humor visual inspirado en dibujos animados, además de villanos memorables y una estética tan divertida que hasta hoy soporta bien el paso del tiempo.

La máscara Jim Carrey y Cameron Díaz protagonizan una de las mejores comedias de la historia ya disponible en Netflix. Créditos: Netflix

De qué trata La Máscara, el éxito de Jim Carrey en Netflix Stanley Ipkiss (Jim Carrey) es un empleado de banco tímido, torpe, de buen corazón, pero aplastado por su inseguridad diaria. Vive solo con su perro, enfrentando burlas, humillaciones, y fantasías reprimidas que solo se atreven a salir a la superficie cuando descubre una máscara mágica con poderes extraordinarios.

Esta máscara, relacionada con Loki, el dios de la malicia y la travesura, lo transforma por completo: su aspecto cambia, su comportamiento, y también su percepción del mundo. De repente Stanley puede hacer realidad sus deseos más salvajes, caricaturescos, desbordados; logra ser quien siempre quiso, o al menos la versión exagerada de ese ideal.

Pero el film no es solo chistes locos: también hay conflicto, romance y villanos al acecho. Stanley, en su forma normal y “enmascarada”, intentará conquistar a Tina Carlyle, mientras enfrenta las ambiciones criminales de Dorian Tyrell, un mafioso que también se ve atraído por el poder que brinda la máscara. Netflix: tráiler de La Máscara Embed - La Máscara (1994) | Tráiler Subtitulado Netflix: elenco de La Máscara Jim Carrey (Stanley Ipkiss / La Máscara)

Cameron Diaz (Tina Carlyle)

Peter Greene (Dorian Tyrell)

Peter Riegert (Teniente Mitch Kellaway)

Amy Yasbeck (Peggy Brandt)

Temas Netflix

Películas