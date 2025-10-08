Una tragedia familiar, un sobreviviente y muchos secretos: la historia de la película "El paciente" en Netflix







Un Thriller francés que tiene más de tiene muchas vueltas de trama y que está basada en el comic de Timothé Le Boucher.

El paciente: un thriller lleno de suspenso que te dejará pegado a la silla, pendiente a lo que sigue.

El thriller psicológico francés “El paciente” se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el 25 de noviembre de 2022. Una historia donde la memoria, el trauma y la verdad se entrelazan en un misterio inquietante. Ambientada en un hospital misterioso, la película explora los límites de la mente humana y la delgada línea entre los recuerdos y las alucinaciones.

Con una trama cargada de tensión y giros inesperados, basada en el comic de Timothé Le Boucher, la historia invita al público a meterse en la piel de su protagonista, un joven que despierta de un largo coma para descubrir que nada es lo que parece. A pesar de haberse estrenado hace años, es una opción solida para los amantes del suspenso psicológico.

el-paciente-.jpg El paciente, película francesa de Netflix.

De qué trata "El paciente" Thomas, un joven de 19 años, despierta en un hospital después haber pasado tres años en coma. Sin memoria de lo que pasó, se entera por su psicóloga, Anna, de que toda su familia fue asesinada y que él es el único sobreviviente, mientras su hermana Laura continúa desaparecida.

Todavía débil y confundido, Thomas comienza un proceso recuperación de sus recuerdos con la ayuda de Anna, un viaje para intentar descubrir qué pasó realmente aquella noche. Pero a medida que las piezas del pasado empiezan a encajar, surgen revelaciones inquietantes que alteran por completo su percepción de los hechos.

Lo que parecía un caso cerrado se convierte entonces en un laberinto psicológico donde la verdad y la memoria se enfrentan en un juego peligroso. Tráiler de "El paciente" Embed - El Paciente (2022) | Trailer en español | Netflix Reparto de "El paciente" Txomin Vergez — Thomas Grimaud

— Thomas Grimaud Clotilde Hesme — Anna Kieffer

— Anna Kieffer Rebecca Williams — Laura

— Laura Audrey Dana — Betty Grimaud

— Betty Grimaud Stéphane Rideau — Marc Grimaud

— Marc Grimaud Reparto secundario

Matthieu Lucci — Dylan

— Dylan Alex Lawther — Bastien

— Bastien Baptiste Carrion-Weiss — El enfermero de mirada oscura

— El enfermero de mirada oscura Raphaël Sergio — El kinesiólogo de Thomas

— El kinesiólogo de Thomas Karine Martin-Prével — La madre de Dylan

— La madre de Dylan Laurie Fangeon — La kinesióloga de Bastien

— La kinesióloga de Bastien Sara Touboul — La estudiante de secundaria

— La estudiante de secundaria Eva Murin — Enfermera del 11 de septiembre

— Enfermera del 11 de septiembre Léonard Signoret — El pequeño vecino

— El pequeño vecino Marion Maurel — Enfermera que despierta a Thomas

— Enfermera que despierta a Thomas Valentin Dupic — La silueta sombría…

