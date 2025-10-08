Netflix estrena "Néro", una serie de época francesa cargada de acción y conspiraciones







La nueva entrega de la plataforma de streaming ambientada en en el siglo XVI sobre un asesino que es traicionado.

La nueva serie de Netflix: "Néro". Cortesía de Netflix

La plataforma de streaming Netflix estrenó “Néro”, una producción francesa que combina drama histórico, acción y aventura en ocho episodios. La serie, ambientada en el siglo XVI, retrata una Francia azotada por la sequía y los conflictos sociales. El proyecto, desarrollado durante cuatro años por Karé Productions, marcó un hito en el catálogo europeo de la plataforma para 2025.

La dirección estuvo a cargo de Allan Mauduit, conocido por Kabul Kitchen, quien lideró la primera mitad de la temporada. Ludovic Colbeau-Justin, director de "Jack Mimoun & The Secrets of Val Verde", se ocupó de los episodios finales.

La trama sigue a Néro, un mercenario despiadado traicionado por su antiguo mentor, que emprende una peligrosa misión para rescatar a su hija Perla, criada como huérfana. Padre e hija deberán sobrevivir a un viaje lleno de enemigos y dilemas morales, donde la lealtad familiar y el destino del mundo entran en conflicto.

De qué trata "Néro" La historia se desarrolla en 1504, en el sur de Francia. Néro, interpretado por Pio Marmaï, es un asesino cínico que sufre la traición de su antiguo aliado. Obligado a huir, descubre que su hija Perla, a quien abandonó al nacer, está en peligro. Su objetivo se divide entre protegerla y enfrentarse a fuerzas que amenazan con destruirlo todo.

El viaje de Néro y Perla los lleva desde Perpiñán hasta la fortaleza medieval de Salses, utilizada históricamente por los Reyes Católicos. Las grabaciones también incluyeron locaciones en Vintimille (Italia), Niza, Menton y Barcelona (España), añadiendo autenticidad al escenario del siglo XVI. La trama mezcla venganza, redención y supervivencia, donde cada decisión pone en riesgo no solo su vida, sino el equilibrio de un mundo al borde del caos. Tráiler de "Néro" Embed - Néro | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Néro" El elenco principal está integrado por: Pio Marmaï

Alice Isaaz

Olivier Gourmet

