8 de octubre 2025 - 11:00

Un thriller sobre crímenes, traiciones y venganzas: de qué se trata "Plan de resurrección", la nueva serie taiwanesa que todos quieren ver en Netflix.

Una serie taiwanesa que mezcla la temática sobrenatural con venganza y crimen organizado. Sin duda una propuesta que promete arrasar.

La producción taiwanesa que mezcla suspenso con elementos místicos llega el 9 de septiembre a netflix. 

La nueva serie taiwanesa de suspenso sobrenatural llamada “Plan de resurrección”, producido por Bernard T. K. Yang y Emma Duan, se estrenará el 9 de octubre en la plataforma de streaming Netflix y promete ser una de las propuestas más inquietantes del año.

Con una mezcla de drama psicológico y elementos místicos, la película explora los límites del dolor, la justicia y la obsesión a través de una atmósfera cargada de tensión y simbolismo. La historia se centra en dos mujeres unidas por una misma tragedia: la desaparición de sus hijas a manos de una red de estafas y secuestros.

plan de resurrección

De qué se trata "Plan de resurrección"

La historia sigue a dos mujeres unidas en un mismo dolor: la pérdida de sus hijas, víctimas de una red de secuestros y engaños. Incapaces de aceptar el vacío que dejó el crimen, deciden invocar a una diosa ancestral para traer de vuelta al responsable y hacer justicia por sus propias manos. Sin embargo, lo que empieza como un acto de venganza se transforma en una espiral de culpa, obsesión y poder, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa.

A lo largo del relato, ambas deberán enfrentarse no solo al hombre que destruyó sus vidas, sino también a sus propios demonios internos. El thriller propone una atmósfera intensa y perturbadora, con silencios cargados de simbolismo visual y una estética que mezcla realismo crudo con un aire místico, evocando la fuerza oscura de los mitos y las leyendas.

Tráiler de "Plan de resurrección"

Embed - Plan Resurrección | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 09/10/2025

Reparto de "Plan de resurrección"

  • Shu Qi: como Wang Hui-chun.
  • Angelica Lee: (Lee Sinje) como Chao Ching.
  • Fu Meng-Po: como Chang Shih-kai.
  • Alyssa Chia: como Huang I-chen.
  • Hsin-Ling Chung .

