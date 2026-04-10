Netflix canceló la película "Perfect" tras la salida de su protagonista Millie Bobby Brown del proyecto + Seguir en









Brown iba a interpretar a la gimnasta olímpica Kerri Strug en la película, cuyo rodaje estaba previsto para mediados de este año.

La actriz de Stranger Things abandonó el drama deportivo.

El drama deportivo Perfect de Netflix no seguirá adelante en la plataforma tras la salida de su protagonista, Millie Bobby Brown. Según fuentes, la marcha de Brown se debió a diferencias creativas con los productores.

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Brown iba a interpretar a la gimnasta olímpica Kerri Strug en la película, cuyo rodaje estaba previsto para mediados de este año, pero que ahora se cancelará. Según informa el portal Deadline, la marcha de Brown se debió a diferencias creativas con los productores.

Brown iba a protagonizar la película interpretando a la icónica atleta olímpica, con Gia Coppola en la dirección y Ronnie Sandahl escribiendo el guion. Coppola abandonó el proyecto a principios de este año y fue reemplazada por Cate Shortland. La película iba a seguir a Strug, miembro del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos de 1996, conocido como "las Siete Magníficas", quien desempeñó un papel crucial en la obtención de la medalla de oro por equipos tras realizar el salto de potro con un tobillo gravemente lesionado.

La fotografía en la que aterriza perfectamente su salto y luego se le disloca el tobillo, y su entrenador Bela Karolyi la saca de la colchoneta en brazos, se considera una de las imágenes más memorables de la historia de los Juegos Olímpicos.

image Kerri Strug y y su entrenador Bela Karolyi. El futuro de Millie Bobby Brown en Netflix Netflix sigue apostando fuerte por Millie y espera con ilusión Enola Holmes 3, cuyo estreno está previsto para este año. Además, tienen varios proyectos cinematográficos en desarrollo con Brown como protagonista, entre ellos Just Picture It y Nineteen Steps (esta última adaptada de la primera novela de Brown).

Netflix y Brown también vienen de la exitosa temporada final de la serie Stranger Things, que batió récords de audiencia y cuyo último episodio se emitió en diciembre.

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