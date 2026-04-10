Netflix reveló el primer adelanto y confirmó la fecha de estreno de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán + Seguir en









“La One” cuenta, en esta producción hecha en Argentina, su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

Griselda Siciliani es una de las actrices que se pone en la piel de Moria.

Netflix presenta el primer adelanto y nuevas imágenes de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, para anticipar la celebración de sus 80 años.

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Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. Encarnada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su vida, “La One” cuenta, en esta producción hecha en Argentina, su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

De qué trata Moria Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Moria _ Avance oficial _ Netflix Moria no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la serie es realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, estrenará el 14 de agosto a nivel mundial en Netflix.