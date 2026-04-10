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10 de abril 2026 - 10:40

Netflix reveló el primer adelanto y confirmó la fecha de estreno de "Moria", la serie inspirada en la vida de Moria Casán

“La One” cuenta, en esta producción hecha en Argentina, su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

Griselda Siciliani es una de las actrices que se pone en la piel de Moria.&nbsp;

Griselda Siciliani es una de las actrices que se pone en la piel de Moria. 

Netflix presenta el primer adelanto y nuevas imágenes de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, para anticipar la celebración de sus 80 años.

Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. Encarnada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su vida, “La One” cuenta, en esta producción hecha en Argentina, su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

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De qué trata Moria

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Moria _ Avance oficial _ Netflix

Moria no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la serie es realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, estrenará el 14 de agosto a nivel mundial en Netflix.

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