Netflix tiene una joya del misterio escondida en su catalogo que cuenta con un elenco lleno de estrellas







La plataforma cuenta con una película que promete mantenerte enganchado de principio a fin y sorprenderte con giros inesperados.

La película de misterio está volviendo a escalar el top de las más vistas en Netflix.

Dentro del género de películas de misterios policiales, hay una franquicia que se destaca por sus excelentes entregas, sus elencos llenos de estrellas famosas con actores del mejor calibre y su manera particular de meter la comedia en medio de escenas tensas.

Este es el caso de "Knives Out", una saga de misterio protagonizada por el increíble Daniel Craig. En esta oportunidad lo que se está llevando una vez más la atención del público es la primer entrega, que cuenta con la participación de actores como Ana de Armas y Chris Evans.

Knives Out 2 De qué se trata "Knives Out" La película gira en torno a un hecho fatal, un célebre escritor de novelas policiales llamado Harlan Thrombey aparece muerto en su lujosa mansión, justo la noche anterior a su fiesta de cumpleaños número 85.

Todos sus familiares creen que fue un suicidio, pero esta teoría no dura mucho y se termina convirtiendo en un misterio de novela. El encargado de la investigación, el detective Benoit Blanc, hace de todo, usando sus grandes habilidades para descubrir que fue exactamente lo que pasó y quien cometió el sangriento crimen contra el indefenso anciano.

A lo largo del film, Blanc va a aplicar su estilo metódico y perspicaz para desenredar todo el embrollo familiar lleno de secretos, resentimientos y motivaciones bastante dudosas.

Tráiler de "Knives out" Embed - Entre navajas y Secretos | tráiler final | Subtitulado Reparto de "Knives Out" El reparto de la película cuenta con increíbles estrellas de Hollywood, tales como: Daniel Craig como Benoit Blanc

como Benoit Blanc Chris Evans como Ransom Drysdale

como Ransom Drysdale Ana de Armas como Marta Cabrera

como Marta Cabrera Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale

como Linda Drysdale Michael Shannon como Walt Trombley

como Walt Trombley Don Johnson como Richard Drysdale

como Richard Drysdale Toni Collette como Joni Thrombey

como Joni Thrombey Lakeith Stanfield como Elliott

como Elliott Christopher Plummer como Harlan Thrombey

como Harlan Thrombey Katherine Langford como Meg Trombley

como Meg Trombley Jaeden Martell como Jacob Thrombey

como Jacob Thrombey Riki Lindhome como Donna Thrombey

como Donna Thrombey Edi Patterson como Fran

