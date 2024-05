Netflix: la miniserie sobre muerte y desaparición que dura solo 3 capítulos

El primer error que se cometió fue iniciar la investigación un día más tarde a lo solicitado por la familia en la denuncia, ignorando el reclamo de la gente más cercana a ella que tenía ides claras de dónde comenzar a buscar. Además, se realizaron 2 juicios para el mismo crimen. Al haber un menor implicado, el primer juicio se hizo con él, y el segundo con los 4 mayores de edad. Pero ambos llegaron a conclusiones muy diferentes, lo que ensució todo el caso. En tercer lugar, hubo una investigación que no se llevó a cabo. Es decir, datos clave, como la geolocalización de los teléfonos en el momento del hecho, se podrían haber realizado y no se hicieron. Por último, el Fallo de la Cámara de Vigilancia es incorrecto teniendo en cuenta la información reunida, que llevaba a la conclusión de que el hermano del ex novio de la víctima era el verdadero asesino y los jueces no lo determinaron de esa manera.

Tráiler de "¿Dónde está Marta?", miniserie de Netflix

Embed - Donde está Marta del Castillo | Netflix Trailer

Reparto de "¿Dónde está Marta?", miniserie de Netflix