Netflix le dice chau a Star Trek: dónde podrá verse la saga

Una historia que marcó toda una generación, ahora busca plataforma para alojarse.

Más de 700 episodios de la saga dejarán de estar disponibles.

Netflix se prepara para despedirse de uno de los universos más influyentes de la historia de la ciencia ficción. A comienzos de enero, la plataforma eliminará de su catálogo las seis series de Star Trek, una decisión que marca el final de casi una década en la que el servicio fue el principal hogar de la franquicia. El aviso ya aparece en la aplicación: el 8 de enero será el último día para acceder a estas producciones.

Se trata de producciones que no solo definieron el género durante cuatro décadas, sino que también sentaron las bases narrativas y filosóficas de gran parte de la ciencia ficción televisiva posterior.

Además el impacto es especialmente significativo porque Netflix permitió, desde finales de 2016, que una nueva generación de espectadores pudiera acceder de forma ordenada y continua a la saga, algo que históricamente había sido complejo debido a emisiones fragmentadas y la escasa disponibilidad de formatos físicos. Ese acceso masivo fue clave para revitalizar la marca y consolidar su vigencia cultural.

Star Trek.jpg Netflix se despide de seis series de la saga La decisión implica la retirada simultánea de seis títulos emblemáticos:

Star Trek (1966–1969)

Star Trek: La serie animada (1973–1974)

Star Trek: La nueva generación (1987–1994)

Star Trek: Espacio profundo 9 (1993–1999)

Star Trek: Voyager (1995–2001)

Star Trek: Enterprise (2001–2005) Este conjunto abarca desde los orígenes creados por Gene Roddenberry hasta la precuela ambientada en el siglo XXII, ofreciendo una visión casi completa de la evolución televisiva de la franquicia.

Una saga que cuenta la historia de la tripulación de la nave USS Enterprise cuya misión es explorar nuevos mundos, descubrir nuevas formas de vida y establecer contacto con civilizaciones desconocidas, de la mano de personajes emblemáticos como James T. Kirk, Spock o Jean-Luc Picard. La baja coincide con un contexto de reordenamiento de licencias entre plataformas. La relación histórica entre Netflix y Paramount fue clave para la distribución internacional de Star Trek, un vínculo que se fue diluyendo con el avance de servicios propios y la competencia directa entre gigantes del streaming. netflix en la tele Dónde podrá verse Star Trek Con la salida de Netflix, SkyShowtime aparece como el principal candidato a concentrar el futuro de Star Trek en streaming. La plataforma, impulsada por Paramount y Comcast, ya aloja Enterprise y buena parte de las producciones modernas, como Discovery, Strange New Worlds, Picard, Lower Decks y Prodigy, además de la mayoría de las películas de la franquicia. Sin embargo, el panorama no es del todo alentador para los fanáticos de las series clásicas. Al momento, títulos como La nueva generación, Espacio profundo 9 y Voyager no figuran en el catálogo de SkyShowtime, lo que abre la posibilidad de un vacío temporal sin acceso legal y bajo demanda a estas producciones fundamentales.

