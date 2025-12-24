La inesperada serie de ciencia ficción que Netflix incorporó sin aviso y vale la pena ver + Seguir en









La plataforma de streaming agregó de forma sorpresiva una ficción de ciencia ficción futurista que promete atraparte.

"Moonhaven": la serie futurista agregada a Netflix inesperadamente.

La serie "Moonhaven" sorprendió a los usuarios de Netflix al aparecer sin previo aviso en el catálogo de la plataforma. Originalmente producida por AMC+, esta miniserie de ciencia ficción encontró una segunda oportunidad para llegar a una audiencia global. Con sólo seis episodios, combina intriga, futurismo y una trama que cuestiona el control de la inteligencia artificial en una colonia lunar.

Aunque la serie fue cancelada tras su primera temporada, su incorporación a Netflix permite que nuevos espectadores descubran una propuesta visualmente interesante, con una trama que invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y los riesgos de depender demasiado de la tecnología.

Moonhaven-Netflix De qué se trata "Moonhaven" "Moonhaven" narra las peripecias de Bella Sway, una piloto y contrabandista interpretada por Emma McDonald, quien llega a la colonia lunar acusada de un crimen. Su presencia desencadena una serie de eventos que ponen en jaque el sistema de control de la inteligencia artificial que gobierna el lugar. La trama explora temas como el poder, la supervivencia y los límites de la tecnología.

La historia transcurre cien años en el futuro, cuando la Tierra se convirtió en un lugar casi inhabitable. La humanidad depositó sus esperanzas en Moonhaven, una colonia lunar que funciona como un experimento tecnológico para salvar el planeta. Sin embargo, un asesinato inesperado desata una investigación que revela tensiones ocultas y una conspiración que amenaza con destruir el equilibrio del asentamiento.

La serie destaca por su ambientación futurista y su enfoque en las contradicciones de una sociedad aparentemente perfecta. Aunque tuvo una recepción mixta por parte de la crítica, que señaló un guion previsible y un ritmo desigual, muchos valoraron su dirección artística y las ideas visuales que presenta. La cancelación de una posible segunda temporada dejó cabos sueltos, pero su llegada a Netflix le dio una nueva oportunidad para captar la atención de los espectadores.

Tráiler de "Moonhaven", disponible en Netflix Embed - MOONHAVEN Trailer SUBTITULADO [HD] Joe Manganiello, Dominic Monaghan - Netflix Reparto de "Moonhaven" Dominic Monaghan como Paul Serno.

Emma McDonald como Bella Sway.

Amara Karan como Indira Mare.

Ayelet Zurer como Maite Voss.

Kadeem Hardison como Arlo Noon.

Yazzmin Newell como Sonda Crux.

Joe Manganiello como Tomm Schultz.

Elaine Tan como Lone.

