El thriller psicológico de seis capítulos en Netflix que te pondrá los pelos de punta

La plataforma dio a conocer la fecha de estreno de un nuevo thriller psicológico que está dando de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales.

El thriller psicológico se estrenará durante la primera semana del 2026.

Netflix anunció un nuevo thriller psicológico, que promete jugar con la mente de todos sus espectadores. Se trata de "Él y ella", o "His & hers", una adaptación de seis capítulos, basada en la novela best-seller de la autora británica Alice Feeney.

Para llevarse a cabo, la producción cambió su lugar de origen y centró la historia en Atlanta, Estados Unidos, cuando originalmente transcurría en el Reino Unido. Ya se confirmó que tendrá solamente 6 capítulos, que tendrán una duración de 50 minutos cada uno, aproximadamente. Enterate de qué va a tratar y cuándo se estrena:

el-y-ella-netflix De qué tratará "Él y ella" La trama pone el foco en Anna Andrews y Jack Harper, dos ciudadanos del estado de Georgia que se encuentran involucrados en un crimen sin resolver. Tras la aparición de diversas pistas, que apuntan a un solo sospechoso, la cercanía a la verdad obliga a uno de los protagonistas a actuar.

Por un lado, Anna es una periodista que reside en las afueras de la ciudad, alejada de sus seres queridos y acomplejada por su pasado. Cuando se entera del asesinato en Dahlonega, su pueblo de origen, viaja para buscar respuestas a sus incertidumbres no resueltas.

Por el otro, Jack es un policía de este pueblo. Está casado con Anna, pero se encuentran distanciados, tras un período difícil en su relación. Los dos vuelven a reunirse cuando se encuentran en la investigación del caso, en la que Jack participa atando cabos sueltos para dar con el verdadero criminal. Según Jack, Anna sería la principal sospechosa del caso.

La producción presenta dos versiones de un mismo crimen, lo que llevará al espectador a volverse parte y tomar partido por quien considere sospechoso. El estreno está previsto para el 6 de enero de 2026, a escala mundial. Trailer de "Él y ella" Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Él y ella" La miniserie está dirigida por William Oldroyd y su elenco está conformado por: Tessa Thompson

Jon Bernthal

Pablo Schreiber

Crystal Fox

Sunita Mani

Rebecca Rittenhouse

Marin Ireland

Ellie Rose Sawyer

Chris Bauer

Jamie Tisdale

Poppy Liu

Rhoda Griffis

Tiffany Ho

Isabelle Kusman

Dave Maldonado

Kristen Maxwell

Leah Merritt

Mike Pniewski

Astrid Rotenberry

