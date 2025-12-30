Harlan Coben vuelve a Netflix con "En fuga", su próximo thriller que estrena en 2026 + Seguir en









La plataforma de streaming agrega a su catálogo una de las adaptaciones del famoso escritor, con una historia que promete misterio y revelaciones.

"En fuga": la nueva serie de Harlan Coben, que llega a Netflix en 2026.

El renombrado escritor Harlan Coben regresa a Netflix con "En fuga", una serie limitada que llegará a la plataforma el 1 de enero de 2026. Basada en su novela de 2019, esta producción promete tensión, giros inesperados y un misterio que desafía las apariencias. La historia gira en torno a Simon Greene, un padre cuya vida perfecta se desmorona cuando su hija mayor, Paige, desaparece sin dejar rastro.

El tráiler anticipa una trama llena de secretos familiares y revelaciones, que podrían destruir todo lo que Simon creía conocer. El creador describió esta obra como una "montaña rusa emocional", donde la confianza se convierte en un lujo peligroso y cada personaje esconde algo. "En fuga" se suma a la lista de adaptaciones exitosas de Coben en Netflix, como "Engaños" y "El inocente".

En fuga Netflixx De qué se trata "En fuga" "En fuga" narra la búsqueda desesperada de Simon Greene, interpretado por James Nesbitt, quien descubre que su hija se fugó y cayó en un mundo de drogas y peligro. Tras encontrarla, una discusión desata una espiral de violencia que lo arrastra a un submundo oscuro. La serie explora temas como las desapariciones, los traumas familiares y los secretos que amenazan con destruir vidas.

La adaptación mantiene el estilo característico de Coben, con giros narrativos que sorprenden hasta el final. La trama combina suspense psicológico con momentos de alta tensión, garantizando un relato que atrapará a los espectadores desde el primer episodio.

Trailer de “En fuga” Embed - En fuga | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "En fuga" El elenco incluye a:

James Nesbitt, como Simon Greene.

Minnie Driver , como Ingrid Greene.

Alfred Enoch , como Isaac Fanbengle.

Ruth Jones , como Elena Ravenscroft.

Lucian Msamati, como Cornelius Faber.

Ellie de Lange como Paige.

Tracy Ann Oberman

Ingrid Oliver

Amy Gledhill

Annette Badland

Mark Bazeley

Maeve Courtier-Lilley

Jon Pointing

