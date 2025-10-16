Netflix sumó un clásico de la comedia: la película que lanzó a Eddie Murphy al estrellato







Netflix no se quiere quedar atrás de sus competidores y suma una de las películas que lanzó hacia al estrellato al icónico actor.

Netflix suma a su catálogo una de las películas de comedia más exitosas de la historia. Netflix

Las plataformas de streaming están en una constante lucha por ser la que más suscriptores tiene. Mientras muchas apuestan por estrenar rápidamente en su catálogo las películas más recientes del cine, Netflix aprovecha para atraer al público con un recordado clásico.

'Un detective suelto en Hollywood' es una de las comedias más taquilleras de la historia. Con Eddy Murphy luciéndose, el filme dirigido por Martin Brest es al día de hoy una referente del género y logra asegurar risas en todos los que se sienten a verla.

Un policía suelto en Hollywood Netflix 1 La película, disponible en Netflix, fue la que disparó la carrera de Eddy Murphy. Netflix

De qué trata Un detective suelto en Hollywood Eddy Murphy interpreta a Alex Foley, un papel que en principio estaba escrito para Silvester Stalone antes de que decida abandonar la película en pleno rodaje. Este es un detective experimentado que desde el comienzo se muestra como un rebelde debido a que no es capaz de seguir los protocolos para resolver actos delictivos.

Esa imprudencia pone a Foley en la cuerda floja para seguir siendo policía y la situación sólo empeora: su amigo de la infancia, exconvicto, aparece en su vida y es asesinado por unos contrabandistas. Por su vínculo con el caso, no le permiten ser parte de la investigación y este decide irse a Beverly Hills a resolver el crimen, ya que allí residía la víctima.

A partir de allí, las situaciones serán tanto de acción como de risa, con el fin de que el personaje interpretado por Murphy pueda lograr justicia acompañado de momentos hilarantes. La producción, disponible en Netflix, fue tan exitosa que la plataforma de streaming fue clave para que se realice la cuarta entrega de la saga, aunque esta no logró tantos elogios como la primera. Netflix: tráiler de Un detective suelto en Hollywood Embed - Beverly Hills Cop (1984) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Netflix: elenco de Un detective suelto en Hollywood Eddie Murphy

Lisa Eilbacher

Steven Berkoff

Judge Reinhold

Ronny Cox

John Ashton

James Russo

Stephen Elliott

Paul Reiser

