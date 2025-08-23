Tragedia en el set: murió Diego Borella, asistente de dirección de "Emily in Paris"







Borella falleció de manera repentina mientras se filmaba la quinta temporada de la serie en Italia. La filmación se detuvo temporalmente y generó conmoción entre colegas y fans.

El asistente dirección murió a causa de un infarto fulminante.

La quinta temporada de “Emily in Paris”, de Netflix, quedó marcada por la tragedia cuando Diego Borella, asistente de dirección, murió de forma inesperada durante el rodaje en Venecia. El incidente ocurrió el jueves 21 de agosto por la tarde, mientras el equipo preparaba una de las últimas escenas de la serie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Borella, de 47 años, se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos, nada se pudo hacer para salvarle la vida. Autoridades sanitarias locales indicaron que se trató de un infarto fulminante, y confirmaron el fallecimiento poco después de su traslado.

La producción se detuvo de inmediato, y la grabación se reanudó solo dos días después, según reportes de medios italianos. Un portavoz de Paramount Television Studios expresó su dolor: “Estamos profundamente tristes por la pérdida de un miembro de la familia de Emily in Paris. Nuestros corazones están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil”.

Emily en París temporada 5 La quinta temporada de “Emily in Paris” tiene previsto estrenarse el 18 de diciembre de 2025 en Netflix. Quién era Diego Borella Originario de Venecia, Borella tenía una sólida carrera en cine y televisión, con formación en Roma, Londres y Nueva York. Además de su trabajo en producción y dirección, se dedicaba a la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias infantiles. Sus colegas lo recuerdan como un profesional polifacético y respetado en la industria.

“Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en París. Su amiga estaba devastada”, relató Mattia Berto, amigo del asistente, según la revista Hola.

La quinta temporada de “Emily in Paris” tiene previsto estrenarse el 18 de diciembre de 2025 en Netflix. En esta entrega, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, se muda a Italia, con escenas filmadas en Roma y Venecia, enfrentando nuevos desafíos profesionales y románticos. Un adelanto oficial describe que la protagonista, ahora al frente de la Agence Grateau Roma, deberá lidiar con secretos y fracasos laborales que amenazan sus relaciones más cercanas. Días antes del incidente, Lily Collins compartió en Instagram su entusiasmo por el rodaje en Venecia junto a su compañera Ashley Park, disfrutando de la ciudad italiana y anticipando la llegada de la nueva temporada.

Temas Netflix

Italia

muerte