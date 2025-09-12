Netflix suma un estreno lleno de estrellas de Hollywood que combina humor, intriga y una jugada maestra

Un elenco femenino de lujo lidera esta producción que llegó a Netflix con un plan millonario y la chispa de una saga legendaria.

Netflix logró convertirse en una de las plataformas de streaming más populares alrededor del mundo. Es por eso, que sigue reforzando su catálogo con producciones que no solo entretienen, sino que también llaman la atención por el talento que reúnen en pantalla. Entre los estrenos más esperados aparece "Oceans's 8: Las estafadoras" , una película que se destaca por contar con un reparto de primer nivel compuesto casi en su totalidad por actrices reconocidas de Hollywood.

La producción que llegó a la app y rápidamente se metió dentro del Top 10 de lo más visto , propone un giro fresco: un grupo de mujeres planea un robo imposible en la gala anual del MET en Nueva York. ¡Descubríla!

La historia gira en torno a Debbie Ocean , hermana de Danny, quien tras recuperar la libertad planea un ambicioso golpe que estuvo planeando durante años. Su objetivo es nada menos que el codiciado collar Toussaint , una joya valuada en más de 150 millones de dólares , que será exhibida en la prestigiosa gala del MET en Nueva York .

Para lograrlo, nuestra protagonista recluta a un equipo de mujeres con habilidades únicas: Lou, su socia de confianza; Rose, una excéntrica diseñadora de moda; Amita, experta en joyería; Constance, una talentosa carterista; Nine Ball, hacker de alto nivel; y Tammy, una exestafadora que busca regresar al juego. A ellas se suma Daphne Kluger, la célebre actriz que sin saberlo se convierte en pieza clave del plan.

oceans 8 3

Lo que sigue es una trama cargada de humor y giros inesperados, en la que el glamour de la alfombra roja se combina con la tensión propia de un gran atraco. Más que una simple película de robos, esta producción plantea una reivindicación del ingenio y la complicidad femenina en un género dominado tradicionalmente por protagonistas masculinos.

Reparto de "Ocean's 8: las estafadoras"