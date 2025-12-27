Netflix presentó el tráiler de la segunda temporada de "One Piece" y anticipó la llegada del personaje más esperado + Seguir en









La adaptación de la plataforma de streaming a uno de los animé más conocidos continua su historia con nuevos integrantes y más aventuras.

El tráiler de la nueva temporada de la adaptación de "One Piece" en Netflix.

La segunda temporada de "One Piece" llegará a Netflix, el 10 de marzo de 2026, y la plataforma liberó un nuevo tráiler que reveló los desafíos que enfrentará la tripulación de Monkey D. Luffy en el Grand Line. El avance mostró acción, nuevos escenarios y la aparición de personajes clave del manga, como Tony Tony Chopper, el marine Smoker, el gigante Brogy y la misteriosa Nico Robin.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tráiler se presentó durante la Jump Festa 2026, donde destacó la voz de Chopper en diferentes idiomas, incluyendo el doblaje en español a cargo de Elena Jiménez. La segunda temporada promete profundizar en la historia del reno médico, un personaje querido por los fans, y explorar nuevas islas llenas de peligros y aventuras.

One Piece temporada 2 De qué va la temporada 2 de "One Piece" La nueva temporada continuará con los Straw Hats listos para adentrarse en el Grand Line, una región llena de misterios y tesoros. Tras liberar las Islas Conomi de Arlong, la tripulación se enfrentará a desafíos más grandes, incluyendo la búsqueda del legendario tesoro One Piece y el encuentro con enemigos formidables.

Los productores prometieron una experiencia visual sin precedentes, con escenarios como Loguetown, el lugar donde ejecutaron a Gol D. Roger, el rey de los piratas. La trama combinará fantasía y realismo, con la aparición de animales mitológicos, islas extraordinarias y adversarios que pondrán a prueba las habilidades de Luffy y su equipo.

Tráiler de la segunda temporada de "One Piece" Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Primer vistazo | Netflix +

Reparto de "One Piece" Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy.

Emily Rudd como Nami.

Mackenyu como Roronoa Zoro.

Jacob Romero Gibson como Usopp.

Taz Skylar como Sanji.

Jeff Ward y Morgan Davies en nuevos roles.

Elena Jiménez como la voz en español de Tony Tony Chopper. La serie cuenta con la colaboración directa de Oda, lo que garantiza que la adaptación respete el espíritu del manga. Con una tercera temporada ya confirmada, "One Piece" se prepara para consolidarse como un fenómeno global que combina acción, aventura y un universo narrativo en constante expansión.

Temas Netflix

Streaming