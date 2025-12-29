Jair Bolsonaro será intervenido quirúrgicamente por un cuadro de hipo persistente + Seguir en









El expresidente brasileño condenado atravesará una nueva cirugía por hipo persistente.

El exmandatario fue trasladado de urgencia en Nochebuena, y tendrá su tercera operación en apenas cuatro días. Xinhua

Los médicos del Hospital DF Star de Brasilia, lugar donde se encuentra internado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunciaron este lunes, una nueva intervención quirúrgica para el hombre de 70 años, por un hipo persistente. Bolsonaro se encuentra internado desde Nochebuena.

En concreto, el expresidente condenado se someterá hoy a un bloqueo del nervio frénico izquierdo, tras el mismo procedimiento realizado en el lado derecho el sábado pasado. La operación anterior a la del frénico derecho había sido en el mismo hospital, pero por una hernia inguinal.

Para considerar una posible alta, el cirujano Cláudio Birolini explicó que el líder del partido liberal brasileño deberá permanecer en observación durante al menos 48 horas. Una vez garantizada la salud de Bolsonaro, regresará a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que perdió, según ANSA.

Jair Bolsonaro respaldó a su hijo Flavio como candidato a presidente de Brasil en las elecciones 2026 Jair y Flavio Bolsonaro 2 C5N Antes de su internación, Jair Bolsonaro confirmó de manera pública el apoyo a uno de sus hijos como candidato presidencial para las elecciones de Brasil en 2026, una definición que impacta de lleno en el tablero político brasileño y reaviva las tensiones dentro del arco conservador. El objetivo es que sea el principal opositor de Lula da Silva de cara a los comicios del próximo año.

Según informaron, el exmandatario difundió durante la semana pasada, una carta manuscrita en la que dejó explícito su respaldo al senador Flavio Bolsonaro para encabezar la candidatura presidencial.

La decisión se conoció mientras el expresidente permanecía detenido, antes de ser trasladado al Hospital DF Star de Brasilia. El exmandatario se encuentra encarcelado luego de que el Tribunal Supremo lo condenara por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La imposibilidad de competir para Jair Bolsonaro Impedido legalmente de postularse y también diezmado en su estado de salud, Bolsonaro delegó la representación de su espacio político en su hijo mayor, a quien encomendó la tarea de enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La determinación buscó mantener el liderazgo del movimiento conservador dentro del núcleo familiar, una estrategia que ya había comenzado a delinearse a principios de mes. Sin embargo, sectores centristas y parte del mercado financiero aguardaron hasta último momento un cambio de postura del exjefe de Estado. Inversores y dirigentes moderados apostaban a que el excandidato de derecha optara por respaldar al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado por esos espacios como una figura más confiable para los mercados.

